https://sputnik-georgia.ru/20250801/i-snova-otlozhili-minyust-perenes-vydachu-pasportov-novogo-tipa-na-6-oktyabrya-294368544.html

И снова отложили: Минюст перенес выдачу паспортов нового типа на 6 октября

И снова отложили: Минюст перенес выдачу паспортов нового типа на 6 октября

Sputnik Грузия

Уже определены параметры для обоих типов документов, в том числе особый вид бумаги, микросхемы, защитные знаки и личные данные, которые будут вноситься в... 01.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-01T19:51+0400

2025-08-01T19:51+0400

2025-08-01T19:51+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Дата начала выдачи удостоверений личности и паспортов нового типа перенесена с 1 августа на 6 октября, решение приняло министерство юстиции Грузии. Удостоверения личности и паспорта нового типа должны были выдаваться в Грузии с 4 июня 2025 года, однако позже сроки были перенесены до 1 августа. Министерство юстиции не называет причин переноса выдачи обновленных документов, однако эксперты предполагают что причиной могут стать выборы в Грузии 4 октября, которые пройдут по электронной системе голосования, а идентификация избирателей проходит при помощи считывающих данные аппаратов, которые настроены на действующие удостоверения личности. В новых загранпаспортах граждан Грузии изменится дизайн каждой страницы. Особым знаком станут ноты государственного гимна Грузии на последней странице паспорта. А вот новшеством в удостоверениях личности, помимо дополнительных средств защиты, станут QR-код и данные об отпечатках пальцев, по которым соответствующие органы смогут проверить действительность документа и данные владельца. Паспорта и удостоверения личности старого дизайна будут действовать до конца своего срока. Документы в Грузии можно получить в любом Доме юстиции или филиале Агентства гражданского обслуживания, вне зависимости от места проживания и регистрации. Никаких документов или фотографий дополнительно предоставлять не надо. Только тем, кто берет удостоверение в первый раз, нужно свидетельство о рождении. Фотографии на документы делаются в электронном виде на месте. Документы выдаются максимум на 10-й рабочий день с момента подачи заявления. Процесс можно ускорить и получить все в тот же день. Стоимость удостоверения личности – от 60 до 150 лари, в зависимости от срока изготовления. Стоимость паспорта – от 150 до 350 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, дом юстиции, грузинский паспорт