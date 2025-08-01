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Какими путями можно добраться из Россию в Грузию? – видео

Какими путями можно добраться из Россию в Грузию? – видео

Sputnik Грузия

Прямые рейсы, ночные автобусы, маршрутки через перевал – способов попасть в Грузию из России немало, и каждый подходит под разные цели и бюджеты 01.08.2025, Sputnik Грузия

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В видео Sputnik Грузия – краткий и понятный гид: откуда летают прямые рейсы и сколько стоят билеты? Как устроен наземный маршрут через Верхний Ларс? Почему иногда дешевле и проще ехать из Владикавказа? Что важно учитывать при планировании поездки?Цены, маршруты, время в пути и нюансы пересадки – в видео вся нужная информация, которую необходимо знать перед путешествием.

верхний ларс

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Sputnik Грузия

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