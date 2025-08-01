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На сколько вырастут цены в Грузии – прогноз Нацбанка
На сколько вырастут цены в Грузии – прогноз Нацбанка
Sputnik Грузия
Умеренный рост инфляции по сравнению с целевым показателем в 3% в основном обусловлен ростом цен на продовольствие, сообщил Нацбанк 01.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-01T09:01+0400
2025-08-01T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Инфляция в Грузии в 2025 году достигнет уровня 3,8%, выше целевого показателя в 3%, говорится в сообщении Нацбанка Грузии. По состоянию на июнь 2025 года общий уровень цен в Грузии вырос на 4 процента в годовом исчислении. По данным Нацбанка, умеренный рост инфляции по сравнению с целевым показателем в 3% в основном обусловлен ростом цен на продовольствие, что в определенной степени является отражением тенденций на международных продовольственных рынках и базового эффекта низкой инфляции прошлого года. "На фоне глобальной геополитической напряженности экономическая неопределенность высока. Соответственно, риски, влияющие на инфляцию как в сторону роста, так и в сторону снижения, по-прежнему значительны", – говорится в сообщении. Годовая инфляция (июнь 2025 года к июню 2024 года) в Грузии составила 4,0% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (май 2025 года к маю 2024 года) в Грузии составляла 3,5%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (10,1%), в сфере здравоохранения (9,4%), гостиниц и ресторанов (6,0%), а также в области образования (4,6%) и на алкогольную и табачную продукцию (4,6%). Цены снизились на связь (13,0%), транспорт (5,3%), мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (1,4%), одежду и обувь (0,8%) а также на отдых и развлечения (0,5%). В июне 2025 года по сравнению с маем 2025-го уровень инфляции составил -0,01%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
На сколько вырастут цены в Грузии – прогноз Нацбанка
Умеренный рост инфляции по сравнению с целевым показателем в 3% в основном обусловлен ростом цен на продовольствие, сообщил Нацбанк
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Инфляция в Грузии в 2025 году достигнет уровня 3,8%, выше целевого показателя в 3%, говорится в сообщении Нацбанка Грузии.
По состоянию на июнь 2025 года общий уровень цен в Грузии вырос на 4 процента в годовом исчислении.
"Согласно центральному сценарию НБГ, как и в предыдущем квартальном прогнозе, с учетом преобладающих глобальных тенденций и базового эффекта предыдущего года, в 2025 году инфляция временно сохранится выше уровня 3% и составит в среднем около 3,8%, а в среднесрочной перспективе стабилизируется вблизи целевого показателя", – говорится в сообщении.
По данным Нацбанка, умеренный рост инфляции по сравнению с целевым показателем в 3% в основном обусловлен ростом цен на продовольствие, что в определенной степени является отражением тенденций на международных продовольственных рынках и базового эффекта низкой инфляции прошлого года.
"На фоне глобальной геополитической напряженности экономическая неопределенность высока. Соответственно, риски, влияющие на инфляцию как в сторону роста, так и в сторону снижения, по-прежнему значительны", – говорится в сообщении.
Годовая инфляция (июнь 2025 года к июню 2024 года) в Грузии составила 4,0% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (май 2025 года к маю 2024 года) в Грузии составляла 3,5%.
Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (10,1%), в сфере здравоохранения (9,4%), гостиниц и ресторанов (6,0%), а также в области образования (4,6%) и на алкогольную и табачную продукцию (4,6%).
Цены снизились на связь (13,0%), транспорт (5,3%), мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (1,4%), одежду и обувь (0,8%) а также на отдых и развлечения (0,5%).
В июне 2025 года по сравнению с маем 2025-го уровень инфляции составил -0,01%.