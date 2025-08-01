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Начальника департамента Агентства сельского развития Грузии задержали за мошенничество

Начальника департамента Агентства сельского развития Грузии задержали за мошенничество

Sputnik Грузия

Всем обвиняемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы 01.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-01T22:56+0400

2025-08-01T22:56+0400

2025-08-01T22:56+0400

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служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Начальник департамента управления проектами и технической помощи Агентства сельского развития задержан по обвинению по делу о мошенничестве с грантами, говорится в сообщении следственной службы Минфина Грузии. Ранее, 18 июля 2025 года, сотрудники следственной службы за мошенническое присвоение грантов, выданных в рамках "Государственной программы софинансирования сельскохозяйственной техники", на общую сумму 826 815 лари задержали 11 человек. Следствием установлено, что начальник департамента Агентства сельского развития также участвовал в преступной деятельности группы задержанных. На основании представленных поддельных документов агентство перечислило обвиняемым на принадлежащие им банковские счета сумму софинансирования, выделенную на приобретение сельскохозяйственной техники, в размере 826 815 лари. Всем обвиняемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Следственная служба министерства финансов Грузии не исключает, что круг обвиняемых будет расширен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, служба доходов министерства финансов грузии