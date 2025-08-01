https://sputnik-georgia.ru/20250801/parkovka-v-tbilisi-stala-dorozhe--zadeystvovany-novye-platnye-parkovki-294362083.html

Парковка в Тбилиси стала дороже – задействованы новые платные парковки

Парковка в Тбилиси стала дороже – задействованы новые платные парковки

Sputnik Грузия

Проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств 01.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-01T11:58+0400

2025-08-01T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Система зонально-почасовой парковки с 1 августа расширилась и охватила в том числе спальные районы. Проект зонально-почасовой парковки запустили в Тбилиси в 2019 году. Час стоянки стоит 1 лари (около 0,3 доллара). Первые 15 минут парковка бесплатная. По решению мэрии Тбилиси, почасовая парковка будет задействована на Цхнетском шоссе, улице Габриела Салоси, в районах Вазисубани и Диди Дигоми. Кроме того, гражданин может бесплатно воспользоваться первыми 15 минутами стоянки в четырех разных местах в течение суток. Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложении включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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