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Парковка в Тбилиси стала дороже – задействованы новые платные парковки
Парковка в Тбилиси стала дороже – задействованы новые платные парковки
Sputnik Грузия
Проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств 01.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-01T11:58+0400
2025-08-01T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Система зонально-почасовой парковки с 1 августа расширилась и охватила в том числе спальные районы. Проект зонально-почасовой парковки запустили в Тбилиси в 2019 году. Час стоянки стоит 1 лари (около 0,3 доллара). Первые 15 минут парковка бесплатная. По решению мэрии Тбилиси, почасовая парковка будет задействована на Цхнетском шоссе, улице Габриела Салоси, в районах Вазисубани и Диди Дигоми. Кроме того, гражданин может бесплатно воспользоваться первыми 15 минутами стоянки в четырех разных местах в течение суток. Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложении включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, тбилиси, парковка
грузия, общество, новости, тбилиси, парковка
Парковка в Тбилиси стала дороже – задействованы новые платные парковки
Проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Система зонально-почасовой парковки с 1 августа расширилась и охватила в том числе спальные районы.
Проект зонально-почасовой парковки запустили в Тбилиси в 2019 году. Час стоянки стоит 1 лари (около 0,3 доллара). Первые 15 минут парковка бесплатная.
По решению мэрии Тбилиси, почасовая парковка будет задействована на Цхнетском шоссе, улице Габриела Салоси, в районах Вазисубани и Диди Дигоми.
Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Также парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.
Кроме того, гражданин может бесплатно воспользоваться первыми 15 минутами стоянки в четырех разных местах в течение суток.
Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложении включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.