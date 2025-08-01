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Посольство США в Грузии напомнило: нарушение закона может стоить визы

Посольство США в Грузии напомнило: нарушение закона может стоить визы

Sputnik Грузия

С возвращением Дональда Трампа в Белый дом администрация США вновь взяла курс на жесткую миграционную политику 01.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-01T17:57+0400

2025-08-01T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Посольство США в Грузии предупредило, что совершение насилия, кражи или грабежа может повлечь за собой не только уголовную ответственность, но и аннулирование визы или отказ в ее выдаче в будущем. Согласно данным Государственного департамента США, в 2024 финансовом году диппредставительство США в Тбилиси выдало в общей сложности 12 305 виз, из них 2 785 – иммиграционных и 9 520 – неиммиграционных. По оценкам аналитических ресурсов, уровень отказов для граждан Грузии составил 41,44 %. В конце июня посольство США напомнило, что все заявители на неиммиграционные визы обязаны указывать свои аккаунты в социальных сетях, причем профили должны быть открыты для публичного просмотра. Несоблюдение этого условия может повлечь отказ в выдаче визы. Это требование ввели еще при администрации Трампа в 2019 году. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом администрация США вновь взяла курс на жесткую миграционную политику. По всей стране проходят масштабные рейды против нелегальных мигрантов: многих задерживают и депортируют. Эти меры вызвали волну возмущения – в июне в Лос-Анджелесе прошли массовые протесты, переросшие в беспорядки. Для восстановления порядка власти привлекли силы Национальной гвардии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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