https://sputnik-georgia.ru/20250801/skandal-s-vnzh-obvinyaemyy-v-moshennichestve-oppozitsioner-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-294366309.html
Скандал с ВНЖ: обвиняемый в мошенничестве оппозиционер будет ждать приговора в тюрьме
Скандал с ВНЖ: обвиняемый в мошенничестве оппозиционер будет ждать приговора в тюрьме
Sputnik Грузия
Следствие ведется по факту мошенничества, и в случае доказательства вины задержанному грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет 01.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-01T16:56+0400
2025-08-01T16:56+0400
2025-08-01T16:56+0400
происшествия
грузия
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тбилисский городской суд
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения члену политсовета оппозиционной партии "Единое национальное движение" Лаше Цанава, обвиняемому в мошенничестве. По данным следствия, Лаша Цанава пообещал одному из иностранных граждан содействие в получении годового вида на жительство в Грузии через свои связи, за что потребовал 5,6 тысячи долларов. Оппозиционера задержали в результате оперативно-разыскных и следственных мероприятий на основании постановления суда. Сторона обвинения ходатайствовала о применении самой строгой меры пресечения – заключения под стражу. Как заявил прокурор Георгий Кавсадзе, в деле имеются скрытые аудио- и видеозаписи, а также как формальные, так и фактические основания для применения меры пресечения. Он отметил, что Цанава хвастался своими влиятельными связями и использовал их в личных целях. Кроме того, прокурор не исключил, что в преступлении могут быть замешаны и другие лица, с которыми Цанава может согласовать общую позицию. Сторона защиты не согласилась с ходатайством. Адвокат Лаши Цанава заявил, что двое граждан Ирана, фигурирующие в деле, являются агентами-провокаторами, и что Служба госбезопасности намеренно выбрала его подзащитного в качестве мишени. Он подчеркнул, что Цанава лишь помогал другим и действовал открыто. Адвокат добавил, что со стороны Цанава нет риска скрыться, совершить новое преступление или повлиять на свидетелей, и поэтому он должен был остаться без меры пресечения. Однако судья счет аргументы стороны защиты неубедительными и удовлетворил ходатайство прокуратуры. Детали дела Следствие установило, что 21 мая 2025 года иностранный гражданин по просьбе Лаши Цанава перевел часть указанной суммы на его банковский счет. После этого задержанный систематически связывался с ним и настойчиво требовал оставшуюся сумму. В результате при встречах в Тбилиси 30 мая и 12 июня 2025 года он передал оппозиционеру дополнительно 2,5 тысячи долларов. Таким образом, задержанный с целью противоправного присвоения мошенническим путем завладел 2 650 долларами из запрошенной суммы в 5,6 тысячи долларов. В рамках расследования на основании судебного постановления были проведены скрытые следственные действия, в ходе которых были получены аудио- и видеодоказательства, подтверждающие совершение данного преступления. Следствие ведется по факту мошенничества. Задержанному грозит лишение свободы сроком от 4 до 7 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилисский городской суд, единое национальное движение
происшествия, грузия, новости, тбилисский городской суд, единое национальное движение
Скандал с ВНЖ: обвиняемый в мошенничестве оппозиционер будет ждать приговора в тюрьме
Следствие ведется по факту мошенничества, и в случае доказательства вины задержанному грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения члену политсовета оппозиционной партии "Единое национальное движение" Лаше Цанава, обвиняемому в мошенничестве.
По данным следствия, Лаша Цанава пообещал одному из иностранных граждан содействие в получении годового вида на жительство в Грузии через свои связи, за что потребовал 5,6 тысячи долларов. Оппозиционера задержали в результате оперативно-разыскных и следственных мероприятий на основании постановления суда.
Сторона обвинения ходатайствовала о применении самой строгой меры пресечения – заключения под стражу.
Как заявил прокурор Георгий Кавсадзе, в деле имеются скрытые аудио- и видеозаписи, а также как формальные, так и фактические основания для применения меры пресечения. Он отметил, что Цанава хвастался своими влиятельными связями и использовал их в личных целях. Кроме того, прокурор не исключил, что в преступлении могут быть замешаны и другие лица, с которыми Цанава может согласовать общую позицию.
Сторона защиты не согласилась с ходатайством. Адвокат Лаши Цанава заявил, что двое граждан Ирана, фигурирующие в деле, являются агентами-провокаторами, и что Служба госбезопасности намеренно выбрала его подзащитного в качестве мишени. Он подчеркнул, что Цанава лишь помогал другим и действовал открыто.
Адвокат добавил, что со стороны Цанава нет риска скрыться, совершить новое преступление или повлиять на свидетелей, и поэтому он должен был остаться без меры пресечения.
Однако судья счет аргументы стороны защиты неубедительными и удовлетворил ходатайство прокуратуры.
Следствие установило, что 21 мая 2025 года иностранный гражданин по просьбе Лаши Цанава перевел часть указанной суммы на его банковский счет. После этого задержанный систематически связывался с ним и настойчиво требовал оставшуюся сумму.
В результате при встречах в Тбилиси 30 мая и 12 июня 2025 года он передал оппозиционеру дополнительно 2,5 тысячи долларов. Таким образом, задержанный с целью противоправного присвоения мошенническим путем завладел 2 650 долларами из запрошенной суммы в 5,6 тысячи долларов.
В рамках расследования на основании судебного постановления были проведены скрытые следственные действия, в ходе которых были получены аудио- и видеодоказательства, подтверждающие совершение данного преступления.
Следствие ведется по факту мошенничества. Задержанному грозит лишение свободы сроком от 4 до 7 лет.