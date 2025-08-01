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Уровень угрозы оползней на границе Грузии и России минимален

Уровень угрозы оползней на границе Грузии и России минимален

Sputnik Грузия

Обильные атмосферные осадки в районе Казбеги вызвали формирование селевых потоков на притоках реки Терек 01.08.2025, Sputnik Грузия

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2025-08-01T20:54+0400

грузия

новости

происшествия

национальное агентство окружающей среды

казбеги

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Уровень угрозы схода селевых потоков и оползней в Девдоракском ущелье у границы Грузии и России минимален, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Вечером 31 июля сотрудников погранично-пропускного пункта "Дариали" на грузино-российской границе эвакуировали из-за поступившего сигнального предупреждения системы раннего оповещения, также была закрыта автомобильная дорога. Уже утром КПП вернулся к обычной работе. Агентство подробно объяснило, какие процессы развивались в горном регионе напрямую. По его данным, 31 июля текущего года система оповещения, расположенная в ущелье Девдораки, зафиксировала селевой процесс и немедленно передала сигнал тревоги на контрольно-пропускной пункт "Дариали", после чего дорожное движение было оперативно ограничено. По данным агентства, обильные атмосферные осадки в районе Казбеги вызвали формирование селевых потоков в притоках реки Терек. "В настоящее время затор открыт и не представляет опасности для ущелья", – говорится в сообщении. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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