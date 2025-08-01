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Уровень угрозы оползней на границе Грузии и России минимален
Уровень угрозы оползней на границе Грузии и России минимален
Sputnik Грузия
Обильные атмосферные осадки в районе Казбеги вызвали формирование селевых потоков на притоках реки Терек 01.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-01T20:54+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Уровень угрозы схода селевых потоков и оползней в Девдоракском ущелье у границы Грузии и России минимален, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Вечером 31 июля сотрудников погранично-пропускного пункта "Дариали" на грузино-российской границе эвакуировали из-за поступившего сигнального предупреждения системы раннего оповещения, также была закрыта автомобильная дорога. Уже утром КПП вернулся к обычной работе. Агентство подробно объяснило, какие процессы развивались в горном регионе напрямую. По его данным, 31 июля текущего года система оповещения, расположенная в ущелье Девдораки, зафиксировала селевой процесс и немедленно передала сигнал тревоги на контрольно-пропускной пункт "Дариали", после чего дорожное движение было оперативно ограничено. По данным агентства, обильные атмосферные осадки в районе Казбеги вызвали формирование селевых потоков в притоках реки Терек. "В настоящее время затор открыт и не представляет опасности для ущелья", – говорится в сообщении. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
казбеги
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грузия, новости, происшествия, национальное агентство окружающей среды, казбеги
грузия, новости, происшествия, национальное агентство окружающей среды, казбеги
Уровень угрозы оползней на границе Грузии и России минимален
Обильные атмосферные осадки в районе Казбеги вызвали формирование селевых потоков на притоках реки Терек
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Уровень угрозы схода селевых потоков и оползней в Девдоракском ущелье у границы Грузии и России минимален, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Вечером 31 июля сотрудников погранично-пропускного пункта "Дариали" на грузино-российской границе эвакуировали из-за поступившего сигнального предупреждения системы раннего оповещения, также была закрыта автомобильная дорога. Уже утром КПП вернулся к обычной работе.
"В настоящее время уровень опасности в ущелье Девдораки минимален, уровень воды вернулся к первоначальной отметке, наводнения и селевые процессы больше не фиксируются", – говорится в сообщении.
Агентство подробно объяснило, какие процессы развивались в горном регионе напрямую. По его данным, 31 июля текущего года система оповещения, расположенная в ущелье Девдораки, зафиксировала селевой процесс и немедленно передала сигнал тревоги на контрольно-пропускной пункт "Дариали", после чего дорожное движение было оперативно ограничено.
"С целью оценки дополнительных угроз специалистами Национального агентства окружающей среды с помощью дронов было проведено обследование ущелья Девдораки-Амали и дана оценка возможных угроз", – отмечено в сообщении.
По данным агентства, обильные атмосферные осадки в районе Казбеги вызвали формирование селевых потоков в притоках реки Терек.
По данным агентства, селевой поток высокой плотности, развившийся в правом притоке реки Терек у села Цдо, который временно перекрыл русло реки Терек.
"В настоящее время затор открыт и не представляет опасности для ущелья", – говорится в сообщении.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.