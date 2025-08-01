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В Грузии изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы за два дня спецоперации
В Грузии изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы за два дня спецоперации
Sputnik Грузия
По решению суда, задержан ряд лиц, некоторые из которых ранее судимы 01.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-01T23:29+0400
2025-08-01T23:29+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Полицейские изъяли большое количество незаконного огнестрельного оружия и боеприпасов в результате двухдневных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в Тбилиси и регионах, сообщается на сайте МВД. По решению суда, задержан ряд лиц, некоторые из которых ранее судимы. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или использование огнестрельного оружия (за исключением охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия (ружья)), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Все соответствующие подразделения МВД по всей Грузии круглосуточно продолжают бескомпромиссную борьбу с преступностью и предпринимают профилактические меры, чтобы максимально обеспечить безопасную обстановку в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, мвд грузии
грузия, происшествия, новости, мвд грузии
В Грузии изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы за два дня спецоперации
По решению суда, задержан ряд лиц, некоторые из которых ранее судимы
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Полицейские изъяли большое количество незаконного огнестрельного оружия и боеприпасов в результате двухдневных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в Тбилиси и регионах, сообщается на сайте МВД.
По решению суда, задержан ряд лиц, некоторые из которых ранее судимы.
В ходе личного обыска и обыска жилых домов, подсобных помещений и транспортных средств задержанных сотрудники полиции изъяли различные виды огнестрельного оружия, а также боеприпасы, обоймы, патроны и бронежилеты в качестве вещественных доказательств.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или использование огнестрельного оружия (за исключением охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия (ружья)), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Все соответствующие подразделения МВД по всей Грузии круглосуточно продолжают бескомпромиссную борьбу с преступностью и предпринимают профилактические меры, чтобы максимально обеспечить безопасную обстановку в стране.