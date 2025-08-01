https://sputnik-georgia.ru/20250801/v-gruzii-izyali-nezakonnoe-ognestrelnoe-oruzhie-i-boepripasy-za-dva-dnya-spetsoperatsii-294370335.html

В Грузии изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы за два дня спецоперации

В Грузии изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы за два дня спецоперации

Sputnik Грузия

По решению суда, задержан ряд лиц, некоторые из которых ранее судимы 01.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-01T23:29+0400

2025-08-01T23:29+0400

2025-08-01T23:29+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Полицейские изъяли большое количество незаконного огнестрельного оружия и боеприпасов в результате двухдневных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в Тбилиси и регионах, сообщается на сайте МВД. По решению суда, задержан ряд лиц, некоторые из которых ранее судимы. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или использование огнестрельного оружия (за исключением охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия (ружья)), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Все соответствующие подразделения МВД по всей Грузии круглосуточно продолжают бескомпромиссную борьбу с преступностью и предпринимают профилактические меры, чтобы максимально обеспечить безопасную обстановку в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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