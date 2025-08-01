https://sputnik-georgia.ru/20250801/v-gruzii-nachinaetsya-vydacha-pasportov-i-udostovereniy-novogo-tipa-294361927.html

В Грузии начинается выдача паспортов и удостоверений нового типа

В Грузии начинается выдача паспортов и удостоверений нового типа

Sputnik Грузия

Новшеством в удостоверениях личности, помимо дополнительных средств защиты, станут QR-код и данные об отпечатках пальцев 01.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-01T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Выдача удостоверений личности и паспортов нового типа начнется с 1 августа. Удостоверения личности и паспорта нового типа должны были выдаваться в Грузии с 4 июня 2025 года, однако позже сроки были перенесены. Министерство юстиции уже определило параметры для обоих типов документов, в том числе особый вид бумаги, микросхемы, защитные знаки и личные данные, которые будут вноситься в документ. А вот новшеством в удостоверениях личности, помимо дополнительных средств защиты, станут QR-код и данные об отпечатках пальцев, по которым соответствующие органы смогут проверить действительность документа и данные владельца. Паспорта и удостоверения личности старого дизайна будут действовать до конца своего срока. В паспортах граждан Грузии указываются только имя, фамилия, пол, дата и место рождения. Никаких других данных, в том числе отчества и адреса регистрации, в документах нет. Никаких документов или фотографий дополнительно предоставлять не надо. Только тем, кто берет удостоверение в первый раз, нужно свидетельство о рождении. Фотографии на документы делаются в электронном виде на месте. Документы выдаются максимум на 10-й рабочий день с момента подачи заявления. Процесс можно ускорить и получить все в тот же день. Стоимость удостоверения личности – от 60 до 150 лари, в зависимости от срока изготовления. Стоимость паспорта – от 150 до 350 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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