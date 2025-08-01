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В Грузии ужесточили правила выдачи кредитов в долларах
В Грузии ужесточили правила выдачи кредитов в долларах
Sputnik Грузия
С 1 августа кредитные организации не будут иметь права выдавать кредиты до 750 тысяч лари в иностранной валюте 01.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-01T14:27+0400
2025-08-01T14:27+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии с 1 августа 2025 года ужесточил политику дедолларизации и ввел новый лимит для выдачи кредитов в иностранной валюте. Национальный банк ведет активную работу по снижению структурных рисков, вызванных высоким уровнем финансовой долларизации. По решению регулятора, с 1 августа кредитные организации не будут иметь права выдавать кредиты до 750 тысяч лари в иностранной валюте. При этом ставки по кредитам в лари и в долларах остаются прежними. В 2023 году Нацбанк принял решение ввести хеджирование для кредитов с лимитом выше 300 тысяч лари, в мае увеличил лимит до 400 тысяч лари, а в январе 2025 года – до 500 тысяч лари. Хеджирование – открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках. Обменный курс лари по отношению к доллару США составляет 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии
В Грузии ужесточили правила выдачи кредитов в долларах
14:27 01.08.2025 (обновлено: 15:04 01.08.2025)
С 1 августа кредитные организации не будут иметь права выдавать кредиты до 750 тысяч лари в иностранной валюте
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии с 1 августа 2025 года ужесточил политику дедолларизации и ввел новый лимит для выдачи кредитов в иностранной валюте.
Национальный банк ведет активную работу по снижению структурных рисков, вызванных высоким уровнем финансовой долларизации.
По решению регулятора, с 1 августа кредитные организации не будут иметь права выдавать кредиты до 750 тысяч лари в иностранной валюте.
Лимит кредитов в 750 тыс. в лари не коснется полностью обеспеченных кредитов в той же валюте, кредитов для юрлиц, незарегистрированных в Грузии, или лиц без гражданства, и лиц, получающих доход, необходимый для покрытия кредитов в иностранной валюте.
При этом ставки по кредитам в лари и в долларах остаются прежними.
В 2023 году Нацбанк принял решение ввести хеджирование для кредитов с лимитом выше 300 тысяч лари, в мае увеличил лимит до 400 тысяч лари, а в январе 2025 года – до 500 тысяч лари.
Хеджирование – открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках.
Обменный курс лари по отношению к доллару США составляет 2,7 GEL/$1.