https://sputnik-georgia.ru/20250802/batumskiy-gorodskoy-sud-gotovitsya-vynesti-prigovor-po-rezonansnomu-delu-mzii-amaglobeli-294376053.html

Батумский городской суд готовится вынести приговор по резонансному делу Мзии Амаглобели

Батумский городской суд готовится вынести приговор по резонансному делу Мзии Амаглобели

Sputnik Грузия

Преступление, в котором обвиняют Амаглобели, предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет 02.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-02T18:19+0400

2025-08-02T18:19+0400

2025-08-02T18:19+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Батумский городской суд 4 августа огласит свой приговор основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий Мзии Амаглобели. Заключение под стражу основательницы оппозиционных онлайн-медиа "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели и судебный процесс стали одним из главных резонансных дел этого года. Амаглобели находится в заключении с 12 января этого года. Ее задержали после того, как она дала пощечину на то время шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Инцидент с пощечиной, как и последующее задержание Амаглобели, показывались в прямом эфире грузинских телеканалов. Суду предстоит определить, насколько пощечина может быть расценена как нападение на сотрудника полиции при исполнении, как это написано в статье обвинения Амаглобели. Преступление, по которому обвиняют Амаглобели, предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет. Амаглобели так и не признала своей вины в нападении: она утверждает, что пощечина была проявлением ее эмоционального состояния в тот день. Между тем прокурор Торнике Гогешвили утверждает, что пощечину можно характеризировать как насильственное действие, и это подтверждает характер обвинения. "Пощечина, или удар по лицу – это насильственное действие. В данном случае было совершено насильственное действие", – заявил Гогешвили. По его словам, уровень причинения вреда здоровью сотруднику полиции может лишь сказаться на сроке наказания, но преступление "нападение на полицейского при исполнении" имело место быть. В то же время на суде прокурор отметил, что сторона обвинения готова пойти на заключение процессуальной сделки с Амаглобели. "В завершение хочу сказать, что за все время рассмотрения дела сторона защиты ни разу не обращалась к заключению процессуального соглашения, несмотря на нашу готовность активно рассмотреть этот вопрос", – заявил Гогешвили. Процессуальная сделка в Грузии – это соглашение между обвиняемым и прокуратурой о смягчении наказания либо его частичного снятия и замены альтернативным наказанием в обмен на признание обвиняемым своей вины. Между тем адвокаты Мзии Амаглобели заявляют, что их подзащитная невиновна, и ожидают оправдательного приговора. Судебный процесс Мзии Амаглобели стал самым скандальным в Грузии, в том числе из-за активной поддержки Амаглобели со стороны ряда европейских политиков. Ее освобождения требуют как Европарламент, так и крупные международные организации и даже главы МИД ЕС. Ряд послов европейских стран даже присутствовали на судебных заседаниях по ее делу. При этом власти исключают любой политический подтекст в деле Мзии Амаглобели. А оппозиция считает Амаглобели политической заключенной. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, батуми, батумский городской суд, европарламент, общество, акции протеста