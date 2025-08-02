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Батумский городской суд готовится вынести приговор по резонансному делу Мзии Амаглобели
Батумский городской суд готовится вынести приговор по резонансному делу Мзии Амаглобели
Sputnik Грузия
Преступление, в котором обвиняют Амаглобели, предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет 02.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-02T18:19+0400
2025-08-02T18:19+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Батумский городской суд 4 августа огласит свой приговор основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий Мзии Амаглобели. Заключение под стражу основательницы оппозиционных онлайн-медиа "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели и судебный процесс стали одним из главных резонансных дел этого года. Амаглобели находится в заключении с 12 января этого года. Ее задержали после того, как она дала пощечину на то время шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Инцидент с пощечиной, как и последующее задержание Амаглобели, показывались в прямом эфире грузинских телеканалов. Суду предстоит определить, насколько пощечина может быть расценена как нападение на сотрудника полиции при исполнении, как это написано в статье обвинения Амаглобели. Преступление, по которому обвиняют Амаглобели, предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет. Амаглобели так и не признала своей вины в нападении: она утверждает, что пощечина была проявлением ее эмоционального состояния в тот день. Между тем прокурор Торнике Гогешвили утверждает, что пощечину можно характеризировать как насильственное действие, и это подтверждает характер обвинения. "Пощечина, или удар по лицу – это насильственное действие. В данном случае было совершено насильственное действие", – заявил Гогешвили. По его словам, уровень причинения вреда здоровью сотруднику полиции может лишь сказаться на сроке наказания, но преступление "нападение на полицейского при исполнении" имело место быть. В то же время на суде прокурор отметил, что сторона обвинения готова пойти на заключение процессуальной сделки с Амаглобели. "В завершение хочу сказать, что за все время рассмотрения дела сторона защиты ни разу не обращалась к заключению процессуального соглашения, несмотря на нашу готовность активно рассмотреть этот вопрос", – заявил Гогешвили. Процессуальная сделка в Грузии – это соглашение между обвиняемым и прокуратурой о смягчении наказания либо его частичного снятия и замены альтернативным наказанием в обмен на признание обвиняемым своей вины. Между тем адвокаты Мзии Амаглобели заявляют, что их подзащитная невиновна, и ожидают оправдательного приговора. Судебный процесс Мзии Амаглобели стал самым скандальным в Грузии, в том числе из-за активной поддержки Амаглобели со стороны ряда европейских политиков. Ее освобождения требуют как Европарламент, так и крупные международные организации и даже главы МИД ЕС. Ряд послов европейских стран даже присутствовали на судебных заседаниях по ее делу. При этом власти исключают любой политический подтекст в деле Мзии Амаглобели. А оппозиция считает Амаглобели политической заключенной. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, батуми, батумский городской суд, европарламент, общество, акции протеста
грузия, новости, батуми, батумский городской суд, европарламент, общество, акции протеста
Батумский городской суд готовится вынести приговор по резонансному делу Мзии Амаглобели
Преступление, в котором обвиняют Амаглобели, предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Батумский городской суд 4 августа огласит свой приговор основательнице грузинских оппозиционных интернет-изданий Мзии Амаглобели.
Заключение под стражу основательницы оппозиционных онлайн-медиа "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели и судебный процесс стали одним из главных резонансных дел этого года.
Амаглобели находится в заключении с 12 января этого года. Ее задержали после того, как она дала пощечину на то время шефу полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе на акции с требованием отпустить задержанных в Батуми. Инцидент с пощечиной, как и последующее задержание Амаглобели, показывались в прямом эфире грузинских телеканалов.
Суду предстоит определить, насколько пощечина может быть расценена как нападение на сотрудника полиции при исполнении, как это написано в статье обвинения Амаглобели.
Преступление, по которому обвиняют Амаглобели, предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.
Амаглобели так и не признала своей вины в нападении: она утверждает, что пощечина была проявлением ее эмоционального состояния в тот день.
"Я осознала, что дала пощечину, лишь когда уже в заключении увидела кадры. Этот факт был неизбежен, я по-другому не смогла. Это не было запланированным действием, это была импульсивная реакция", – заявляет Амаглобели.
Между тем прокурор Торнике Гогешвили утверждает, что пощечину можно характеризировать как насильственное действие, и это подтверждает характер обвинения.
"Пощечина, или удар по лицу – это насильственное действие. В данном случае было совершено насильственное действие", – заявил Гогешвили.
По его словам, уровень причинения вреда здоровью сотруднику полиции может лишь сказаться на сроке наказания, но преступление "нападение на полицейского при исполнении" имело место быть.
"Однозначно налицо факт нападения на полицейского при исполнении служебных обязанностей. Все полицейские исполняли служебные обязанности на данной акции. Считаем, что это однозначно нападение", – сказал Гогешвили.
В то же время на суде прокурор отметил, что сторона обвинения готова пойти на заключение процессуальной сделки с Амаглобели.
"В завершение хочу сказать, что за все время рассмотрения дела сторона защиты ни разу не обращалась к заключению процессуального соглашения, несмотря на нашу готовность активно рассмотреть этот вопрос", – заявил Гогешвили.
Процессуальная сделка в Грузии – это соглашение между обвиняемым и прокуратурой о смягчении наказания либо его частичного снятия и замены альтернативным наказанием в обмен на признание обвиняемым своей вины.
Между тем адвокаты Мзии Амаглобели заявляют, что их подзащитная невиновна, и ожидают оправдательного приговора.
"Прогноз может быть один. Тут должен быть оправдательный приговор. В противном случае решение станет насмешкой над правосудием и правом", – сказала адвокат Майя Мцариашвили.
Судебный процесс Мзии Амаглобели стал самым скандальным в Грузии, в том числе из-за активной поддержки Амаглобели со стороны ряда европейских политиков.
Ее освобождения требуют как Европарламент, так и крупные международные организации и даже главы МИД ЕС. Ряд послов европейских стран даже присутствовали на судебных заседаниях по ее делу.
Между тем власти Грузии в ответ обвиняют европейских политиков во вмешательстве во внутренние дела Грузии, заявляя, что любое преступление в Грузии должно наказываться по закону. По их мнению, не должно создаваться прецедента, когда насилие в адрес полицейского, который защищает общественный порядок, остается безнаказанным.
При этом власти исключают любой политический подтекст в деле Мзии Амаглобели. А оппозиция считает Амаглобели политической заключенной.