https://sputnik-georgia.ru/20250802/pozhar-v-tbilisi---v-bagebi-gorit-les-294377298.html

Пожар в Тбилиси – в Багеби горит лесной массив

Пожар в Тбилиси – в Багеби горит лесной массив

Sputnik Грузия

Огонь удалось локализовать, и ведутся работы по его ликвидации 02.08.2025, Sputnik Грузия

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пожар

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Пожар разгорелся в лесном массиве в спальном районе Тбилиси Багеби – сначала загорелась трава, а позже огонь перекинулся на деревья, сообщает Первый канал. По данным СМИ, на месте уже работают пожарные, огонь удалось локализовать, и ведутся работы по его ликвидации. В результате пожара никто не пострадал. На фоне высокой температуры воздуха власти Грузии не раз предупреждали жителей страны о возросшей угрозе лесных пожаров и просили граждан быть внимательными во время отдыха на природе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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пожар, лесной пожар, происшествия, грузия, новости, тбилиси