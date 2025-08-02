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Сколько иностранцев посетили Грузию – новые данные

Сколько иностранцев посетили Грузию – новые данные

Sputnik Грузия

Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлечения 02.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-02T09:01+0400

2025-08-02T09:01+0400

2025-08-02T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Грузию посетили 1,8 миллиона путешественников в апреле-июне 2025 года, что на 6,9% больше, чем за отчетный период 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат" (Грузстат). При этом число визитов лиц старше 15 лет составило 1,6 миллиона, что на 7% больше, чем во втором квартале 2024 года. Число туристических визитов в Грузию выросло на 10% и составило 1,3 миллиона. Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлечения. Больше всего туристов в этот период посетило Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,3 ночи. Больше всего визитеров было из России – 309,4 тысячи, что составляет 22,4% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (17,6%) и Армения (10,8%). Иностранцы из России совершили 361,8 тысячи визитов, Турции – 308,3 тысячи, Армении – 210 тысяч визитов. Согласно данным "Сакстата", иностранцы потратили в Грузии 3,5 миллиарда лари во втором квартале 2025 года, что на 0,6% больше по сравнению с апрелем-июнем 2024 года. Траты на один визит сократились на 6% и составили 2 116,8 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика