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Сотрудник охранной полиции задержан за наркопреступления в Грузии
Сотрудник охранной полиции задержан за наркопреступления в Грузии
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Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы 02.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-02T16:17+0400
2025-08-02T16:17+0400
2025-08-02T16:17+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Сотрудник полиции охраны задержан в Грузии за приобретение наркотических средств, вместе с ним арестованы еще два человека, говорится в сообщении МВД страны. Следствием установлено, что инспектор службы инкассации и охраны-сопровождения Департамента полиции охраны приобрел бупренорфин у некоего гражданина, которому его якобы подарили. Полиция во время обыска домой задержанных, помимо бупренорфина, обнаружила марихуану и боевой патрон, хранение которого в Грузии также незаконно, как и хранение незарегистрированного оружия. Следствие по факту незаконного приобретения-хранения наркотического средства, незаконной передачи наркотического средства без цели получения материальной выгоды и противоправного приобретения-хранения боеприпасов продолжается. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Сотрудник охранной полиции задержан за наркопреступления в Грузии
Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Сотрудник полиции охраны задержан в Грузии за приобретение наркотических средств, вместе с ним арестованы еще два человека, говорится в сообщении МВД страны.
Следствием установлено, что инспектор службы инкассации и охраны-сопровождения Департамента полиции охраны приобрел бупренорфин у некоего гражданина, которому его якобы подарили.
Полиция во время обыска домой задержанных, помимо бупренорфина, обнаружила марихуану и боевой патрон, хранение которого в Грузии также незаконно, как и хранение незарегистрированного оружия.
Следствие по факту незаконного приобретения-хранения наркотического средства, незаконной передачи наркотического средства без цели получения материальной выгоды и противоправного приобретения-хранения боеприпасов продолжается.
Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины.