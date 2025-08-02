https://sputnik-georgia.ru/20250802/sotrudnik-okhrannoy-politsii-zaderzhan-za-narkoprestupleniya-v-gruzii-294375639.html

Сотрудник охранной полиции задержан за наркопреступления в Грузии

Сотрудник охранной полиции задержан за наркопреступления в Грузии

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы 02.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-02T16:17+0400

2025-08-02T16:17+0400

2025-08-02T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Сотрудник полиции охраны задержан в Грузии за приобретение наркотических средств, вместе с ним арестованы еще два человека, говорится в сообщении МВД страны. Следствием установлено, что инспектор службы инкассации и охраны-сопровождения Департамента полиции охраны приобрел бупренорфин у некоего гражданина, которому его якобы подарили. Полиция во время обыска домой задержанных, помимо бупренорфина, обнаружила марихуану и боевой патрон, хранение которого в Грузии также незаконно, как и хранение незарегистрированного оружия. Следствие по факту незаконного приобретения-хранения наркотического средства, незаконной передачи наркотического средства без цели получения материальной выгоды и противоправного приобретения-хранения боеприпасов продолжается. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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