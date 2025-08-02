https://sputnik-georgia.ru/20250802/v-gorakh-gruzii-u-naseleniya-voznikli-problemy-iz-za-dozhdya-294373642.html

В горах Грузии у населения возникли проблемы из-за дождя

В горах Грузии у населения возникли проблемы из-за дождя

Sputnik Грузия

В районе была повреждена опора линии электропередачи, и электроэнергия не подается в четыре села 02.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-02T10:52+0400

2025-08-02T10:52+0400

2025-08-02T10:52+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Сильный ветер и дождь повредили крыши жилых домов и вызвали наводнения, затопив центральные дороги в районе Они региона Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, сообщают местные власти. Особые проблемы возникли в селе Чиора, где затопило центральную дорогу. По информации мэрии муниципалитета, в районе была повреждена опора линии электропередачи, и электроэнергия не подается в четыре села. Информации о жертвах стихийного бедствия не поступало. Представители местных властей находятся в пострадавшем районе и знакомятся с ситуацией на месте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, происшествия, погода, стихийное бедствие, непогода в грузии