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В горах Грузии у населения возникли проблемы из-за дождя
В горах Грузии у населения возникли проблемы из-за дождя
Sputnik Грузия
В районе была повреждена опора линии электропередачи, и электроэнергия не подается в четыре села 02.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-02T10:52+0400
2025-08-02T10:52+0400
2025-08-02T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Сильный ветер и дождь повредили крыши жилых домов и вызвали наводнения, затопив центральные дороги в районе Они региона Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, сообщают местные власти. Особые проблемы возникли в селе Чиора, где затопило центральную дорогу. По информации мэрии муниципалитета, в районе была повреждена опора линии электропередачи, и электроэнергия не подается в четыре села. Информации о жертвах стихийного бедствия не поступало. Представители местных властей находятся в пострадавшем районе и знакомятся с ситуацией на месте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, погода, стихийное бедствие, непогода в грузии
грузия, происшествия, погода, стихийное бедствие, непогода в грузии
В горах Грузии у населения возникли проблемы из-за дождя
В районе была повреждена опора линии электропередачи, и электроэнергия не подается в четыре села
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Сильный ветер и дождь повредили крыши жилых домов и вызвали наводнения, затопив центральные дороги в районе Они региона Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, сообщают местные власти.
Особые проблемы возникли в селе Чиора, где затопило центральную дорогу.
По информации мэрии муниципалитета, в районе была повреждена опора линии электропередачи, и электроэнергия не подается в четыре села.
Информации о жертвах стихийного бедствия не поступало. Представители местных властей находятся в пострадавшем районе и знакомятся с ситуацией на месте.