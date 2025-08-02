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В США озвучили два сценария свержения Зеленского
В США озвучили два сценария свержения Зеленского
Sputnik Грузия
Одна из потенциальных кандидатур нового лидера киевского режима может привлекать американцев из-за связей в США 02.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-02T11:58+0400
2025-08-02T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. В ближайшем будущем Владимира Зеленского попросят уйти, а кандидатура нового лидера киевского режима будет зависеть от поставленных перед Украиной целей, заявил американский политолог, специализирующийся по постсоветскому пространству, Гилберт Доктороу на YouTube.Кроме того, Доктороу отметил, что кандидатура Умерова может привлекать американцев и из-за связей в США, заработанных во время проживания в Соединенных Штатах.В июле пресс-бюро СВР сообщило, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену главе киевского режима. В ней участвовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* и посол в Лондоне Валерий Залужный. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* согласились с таким шагом.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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украина, обострение ситуации вокруг украины, в мире, новости, политика, великобритания, сша, владимир зеленский
украина, обострение ситуации вокруг украины, в мире, новости, политика, великобритания, сша, владимир зеленский
В США озвучили два сценария свержения Зеленского
Одна из потенциальных кандидатур нового лидера киевского режима может привлекать американцев из-за связей в США
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. В ближайшем будущем Владимира Зеленского попросят уйти, а кандидатура нового лидера киевского режима будет зависеть от поставленных перед Украиной целей, заявил американский политолог, специализирующийся по постсоветскому пространству, Гилберт Доктороу на YouTube.
“Британцы, вероятно, предпочли бы заменить Зеленского (Валерием – прим. ред.) Залужным, который несколько лет возглавлял ВСУ, но затем был вынужден отправиться в изгнание в Лондон <…> Это одна из возможностей. Другой кандидат, которого поддержала бы Америка, отвечает совершенно другим требованиям. У американцев совершенно другая игра. Вероятно, они назначили бы кого-то вроде (Рустема – прим. ред.) Умерова, возглавляющего украинскую делегацию в Стамбуле. Он гражданский человек, крымский татарин, мусульманин, между прочим <…> Он мог бы договориться и заключить мирное соглашение на более реалистичных условиях, отвечающих российским требованиям”, – цитирует его РИА Новости.
Кроме того, Доктороу отметил, что кандидатура Умерова может привлекать американцев и из-за связей в США, заработанных во время проживания в Соединенных Штатах.
В июле пресс-бюро СВР сообщило, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену главе киевского режима.
В ней участвовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* и посол в Лондоне Валерий Залужный. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* согласились с таким шагом.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.