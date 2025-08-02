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В США озвучили два сценария свержения Зеленского

В США озвучили два сценария свержения Зеленского

Sputnik Грузия

Одна из потенциальных кандидатур нового лидера киевского режима может привлекать американцев из-за связей в США 02.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-02T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. В ближайшем будущем Владимира Зеленского попросят уйти, а кандидатура нового лидера киевского режима будет зависеть от поставленных перед Украиной целей, заявил американский политолог, специализирующийся по постсоветскому пространству, Гилберт Доктороу на YouTube.Кроме того, Доктороу отметил, что кандидатура Умерова может привлекать американцев и из-за связей в США, заработанных во время проживания в Соединенных Штатах.В июле пресс-бюро СВР сообщило, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену главе киевского режима. В ней участвовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* и посол в Лондоне Валерий Залужный. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Залужного на пост президента Украины, Ермак и Буданов* согласились с таким шагом.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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украина, обострение ситуации вокруг украины, в мире, новости, политика, великобритания, сша, владимир зеленский