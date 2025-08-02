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Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Sputnik Грузия

По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 июля текущего года составил 50,33% 02.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-02T13:13+0400

2025-08-02T13:13+0400

2025-08-02T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 июля 2025 года составил 60,77 миллиарда лари, что на 1,85 миллиона лари, или на 3,15%, больше, чем на начало июня, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в июне, по сравнению с предыдущим месяцем, срочные вклады выросли на 320,37 миллиона лари, или на 1,13%, а вклады до востребования снизились на 1,53 миллиона лари, или на 5,03%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 июля текущего года составил 50,33%, что на 1,1 процентного пункта больше по сравнению с данными на 1 июня.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в июне составила 6,85%, в том числе 9,5% – по депозитам в национальной валюте, 2,45% – по депозитам в иностранной валюте.На конец мая в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Обменный курс лари к доллару составляет 2,72 GEL/$1.

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