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Во сколько обойдется ремонт арочного моста русловой ГЭС в Тбилиси
Во сколько обойдется ремонт арочного моста русловой ГЭС в Тбилиси
Sputnik Грузия
В настоящее время ведутся подготовительные исследования проекта, включающие в себя различные технические и инженерные работы 02.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-02T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Полный ремонт арочного моста Ортачальской ГЭС на реке Мтквари в Тбилиси находится на начальном этапе, стоимость проекта – 1,8 миллиона лари, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Ортачальская ГЭС функционирует в Тбилиси с 1952 года. Помимо выработки электроэнергии, ГЭС решает задачу подъема уровня реки в черте города Тбилиси, а также служит мостовым сооружением. Это единственная русловая ГЭС в границах грузинской столицы. В настоящее время ведутся подготовительные исследования проекта, включающие в себя различные технические и инженерные работы. На начальном этапе изучены первичные архивные материалы моста и ГЭС, необходимые для анализа конструктивных деталей. Кроме того, проезжая часть с одной стороны моста уже демонтирована. Параллельно ведутся программные расчеты нагрузки на мост. В связи с проводимыми работами движение транспорта ограничено только на одной полосе моста. После завершения исследований начнутся ремонтные работы, в рамках которых будут установлены новые конструктивные элементы моста, восстановлены и укреплены поврежденные участки, установлена современная канализация, проведены работы по гидроизоляции, а также обновлены и укреплены перила. Проект реализует городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, гэс, энергетика грузии
грузия, новости, экономика, тбилиси, гэс, энергетика грузии
Во сколько обойдется ремонт арочного моста русловой ГЭС в Тбилиси
В настоящее время ведутся подготовительные исследования проекта, включающие в себя различные технические и инженерные работы
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Полный ремонт арочного моста Ортачальской ГЭС на реке Мтквари в Тбилиси находится на начальном этапе, стоимость проекта – 1,8 миллиона лари, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Ортачальская ГЭС функционирует в Тбилиси с 1952 года. Помимо выработки электроэнергии, ГЭС решает задачу подъема уровня реки в черте города Тбилиси, а также служит мостовым сооружением. Это единственная русловая ГЭС в границах грузинской столицы.
"Мост Ортачальской ГЭС находился в аварийном состоянии и сейчас восстанавливается. За последние годы мы отремонтировали много мостов. Что касается работ, то мост будет укреплен, а проблемные места – отремонтированы. Работы полностью завершатся к ноябрю. Будет обустроен тротуар и установлены столбы освещения", – заявил Каладзе в ходе ознакомления с ситуацией на арочном мосту.
В настоящее время ведутся подготовительные исследования проекта, включающие в себя различные технические и инженерные работы.
На начальном этапе изучены первичные архивные материалы моста и ГЭС, необходимые для анализа конструктивных деталей. Кроме того, проезжая часть с одной стороны моста уже демонтирована. Параллельно ведутся программные расчеты нагрузки на мост.
В связи с проводимыми работами движение транспорта ограничено только на одной полосе моста.
После завершения исследований начнутся ремонтные работы, в рамках которых будут установлены новые конструктивные элементы моста, восстановлены и укреплены поврежденные участки, установлена современная канализация, проведены работы по гидроизоляции, а также обновлены и укреплены перила.
Проект реализует городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси.