https://sputnik-georgia.ru/20250802/vo-skolko-oboydetsya-remont-arochnogo-mosta-ruslovoy-ges-v-tbilisi--294371749.html

Во сколько обойдется ремонт арочного моста русловой ГЭС в Тбилиси

Во сколько обойдется ремонт арочного моста русловой ГЭС в Тбилиси

Sputnik Грузия

В настоящее время ведутся подготовительные исследования проекта, включающие в себя различные технические и инженерные работы 02.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-02T14:14+0400

2025-08-02T14:14+0400

2025-08-02T14:14+0400

грузия

новости

экономика

тбилиси

гэс

энергетика грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23760/03/237600349_0:156:2000:1281_1920x0_80_0_0_b1e59355411ce920d846e3e12e323243.jpg

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Полный ремонт арочного моста Ортачальской ГЭС на реке Мтквари в Тбилиси находится на начальном этапе, стоимость проекта – 1,8 миллиона лари, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Ортачальская ГЭС функционирует в Тбилиси с 1952 года. Помимо выработки электроэнергии, ГЭС решает задачу подъема уровня реки в черте города Тбилиси, а также служит мостовым сооружением. Это единственная русловая ГЭС в границах грузинской столицы. В настоящее время ведутся подготовительные исследования проекта, включающие в себя различные технические и инженерные работы. На начальном этапе изучены первичные архивные материалы моста и ГЭС, необходимые для анализа конструктивных деталей. Кроме того, проезжая часть с одной стороны моста уже демонтирована. Параллельно ведутся программные расчеты нагрузки на мост. В связи с проводимыми работами движение транспорта ограничено только на одной полосе моста. После завершения исследований начнутся ремонтные работы, в рамках которых будут установлены новые конструктивные элементы моста, восстановлены и укреплены поврежденные участки, установлена современная канализация, проведены работы по гидроизоляции, а также обновлены и укреплены перила. Проект реализует городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, тбилиси, гэс, энергетика грузии