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Археологи обнаружили уникальные останки доинкской культуры в Перу
Археологи обнаружили уникальные останки доинкской культуры в Перу
Sputnik Грузия
В пригороде Лимы, столицы Перу, археологи обнаружили останки мужчины, возраст которых превышает тысячу лет. Захоронение находилось неподалеку от гробницы с... 03.08.2025, Sputnik Грузия
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В июне компания Cálidda, занимающаяся газоснабжением, сообщила об обнаружении погребального свертка с останками женщины в возрасте примерно 20-25 лет. По оценкам специалистов, захоронение датируется периодом от 1000 до 1100 лет назад.Обе находки относятся к культуре Чанкай – первой из древнеперуанских цивилизаций, освоившей массовое производство керамики, текстиля и изделий из металла. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав керамику с характерными орнаментами, найденную рядом с захоронениями.
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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, новости, перу
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, новости, перу

Археологи обнаружили уникальные останки доинкской культуры в Перу

12:32 03.08.2025 (обновлено: 12:41 03.08.2025)
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В пригороде Лимы, столицы Перу, археологи обнаружили останки мужчины, возраст которых превышает тысячу лет. Захоронение находилось неподалеку от гробницы с мумией молодой женщины, найденной ранее при прокладке газопровода
В июне компания Cálidda, занимающаяся газоснабжением, сообщила об обнаружении погребального свертка с останками женщины в возрасте примерно 20-25 лет. По оценкам специалистов, захоронение датируется периодом от 1000 до 1100 лет назад.
Обе находки относятся к культуре Чанкай – первой из древнеперуанских цивилизаций, освоившей массовое производство керамики, текстиля и изделий из металла. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав керамику с характерными орнаментами, найденную рядом с захоронениями.
© AP Photo / Guadalupe Pardo

Археологи обнаружили уникальные останки в Перу.

Археологи обнаружили уникальные останки в Перу. - Sputnik Грузия
1/5
© AP Photo / Guadalupe Pardo

Археологи обнаружили уникальные останки в Перу.

© AP Photo / Guadalupe Pardo

Останки относятся к доинкской культуре Чанкай.

Останки относятся к доинкской культуре Чанкай. - Sputnik Грузия
2/5
© AP Photo / Guadalupe Pardo

Останки относятся к доинкской культуре Чанкай.

© AP Photo / Guadalupe Pardo

Их обнаружили во время прокладки газопровода для компании Cálidda.

Их обнаружили во время прокладки газопровода для компании Cálidda. - Sputnik Грузия
3/5
© AP Photo / Guadalupe Pardo

Их обнаружили во время прокладки газопровода для компании Cálidda.

© AP Photo / Guadalupe Pardo

Раскопки ведутся в районе Пуэнте-Пьедра на окраине Лимы.

Раскопки ведутся в районе Пуэнте-Пьедра на окраине Лимы. - Sputnik Грузия
4/5
© AP Photo / Guadalupe Pardo

Раскопки ведутся в районе Пуэнте-Пьедра на окраине Лимы.

© AP Photo / Guadalupe Pardo

Археолог Хосе Алиага работает на месте, где городские рабочие обнаружили древние останки.

Археолог Хосе Алиага работает на месте, где городские рабочие обнаружили древние останки. - Sputnik Грузия
5/5
© AP Photo / Guadalupe Pardo

Археолог Хосе Алиага работает на месте, где городские рабочие обнаружили древние останки.

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