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Археологи обнаружили уникальные останки доинкской культуры в Перу

Археологи обнаружили уникальные останки доинкской культуры в Перу

Sputnik Грузия

В пригороде Лимы, столицы Перу, археологи обнаружили останки мужчины, возраст которых превышает тысячу лет. Захоронение находилось неподалеку от гробницы с... 03.08.2025, Sputnik Грузия

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В июне компания Cálidda, занимающаяся газоснабжением, сообщила об обнаружении погребального свертка с останками женщины в возрасте примерно 20-25 лет. По оценкам специалистов, захоронение датируется периодом от 1000 до 1100 лет назад.Обе находки относятся к культуре Чанкай – первой из древнеперуанских цивилизаций, освоившей массовое производство керамики, текстиля и изделий из металла. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав керамику с характерными орнаментами, найденную рядом с захоронениями.

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