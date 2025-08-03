Археологи обнаружили уникальные останки доинкской культуры в Перу
12:32 03.08.2025 (обновлено: 12:41 03.08.2025)
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В пригороде Лимы, столицы Перу, археологи обнаружили останки мужчины, возраст которых превышает тысячу лет. Захоронение находилось неподалеку от гробницы с мумией молодой женщины, найденной ранее при прокладке газопровода
В июне компания Cálidda, занимающаяся газоснабжением, сообщила об обнаружении погребального свертка с останками женщины в возрасте примерно 20-25 лет. По оценкам специалистов, захоронение датируется периодом от 1000 до 1100 лет назад.
Обе находки относятся к культуре Чанкай – первой из древнеперуанских цивилизаций, освоившей массовое производство керамики, текстиля и изделий из металла. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав керамику с характерными орнаментами, найденную рядом с захоронениями.
© AP Photo / Guadalupe Pardo
Археологи обнаружили уникальные останки в Перу.
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© AP Photo / Guadalupe Pardo
Археологи обнаружили уникальные останки в Перу.
© AP Photo / Guadalupe Pardo
Останки относятся к доинкской культуре Чанкай.
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© AP Photo / Guadalupe Pardo
Останки относятся к доинкской культуре Чанкай.
© AP Photo / Guadalupe Pardo
Их обнаружили во время прокладки газопровода для компании Cálidda.
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© AP Photo / Guadalupe Pardo
Их обнаружили во время прокладки газопровода для компании Cálidda.
© AP Photo / Guadalupe Pardo
Раскопки ведутся в районе Пуэнте-Пьедра на окраине Лимы.
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© AP Photo / Guadalupe Pardo
Раскопки ведутся в районе Пуэнте-Пьедра на окраине Лимы.
© AP Photo / Guadalupe Pardo
Археолог Хосе Алиага работает на месте, где городские рабочие обнаружили древние останки.
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© AP Photo / Guadalupe Pardo
Археолог Хосе Алиага работает на месте, где городские рабочие обнаружили древние останки.