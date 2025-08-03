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Дом-музей Ильи Чавчавадзе в Сагурамо отреставрируют и осовременят
Дом-музей Ильи Чавчавадзе в Сагурамо отреставрируют и осовременят
Sputnik Грузия
В здании музея установят систему контроля климата в помещении, отреставрируют фасад и внутренние стены, благоустроят двор 03.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-03T19:15+0400
2025-08-03T19:15+0400
2025-08-03T20:18+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Министерство культуры Грузии приступает к реставрации Государственного музея величайшего грузинского поэта, публициста и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе в Сагурамо (до 30 км от Тбилиси), заявила министр культуры Тинатин Рухадзе журналистам. Согласно проекту реставрации на 2025-2027 годы, будут полностью восстановлены памятник Чавчавадзе у села Цицамури и обелиск, воздвигнутый на месте его убийства. В здании музея установят систему контроля климата в помещении, отреставрируют фасад и внутренние стены, благоустроят двор. Планируется построить информационный центр для гостей. Два дома-музея Чавчавадзе – в Сагурамо и Кварели (место рождения) в 2018 году были удостоены статуса памятника культурного наследия национального значения. Комплекс дома-музея Чавчавадзе в селе Сагурамо – это парк и небольшой виноградник, а также подсобные помещения. Красивейший комплекс поэт построил в поместье своей супруги, Ольги Гурамишвили, в 1895 году. В музее находятся личные вещи писателя, фотографии представителей грузинского искусства, оригинальные рукописи, образцы опубликованных им периодических изданий ("Иверия", "Сакартвелос Моамбе" и др.), несколько образцов грузинского и зарубежного изобразительного искусства и много других экспонатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, культура, сагурамо, илья чавчавадзе, министерство культуры и охраны памятников грузии
новости, грузия, культура, сагурамо, илья чавчавадзе, министерство культуры и охраны памятников грузии
Дом-музей Ильи Чавчавадзе в Сагурамо отреставрируют и осовременят
19:15 03.08.2025 (обновлено: 20:18 03.08.2025)
В здании музея установят систему контроля климата в помещении, отреставрируют фасад и внутренние стены, благоустроят двор
ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Министерство культуры Грузии приступает к реставрации Государственного музея величайшего грузинского поэта, публициста и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе в Сагурамо (до 30 км от Тбилиси), заявила министр культуры Тинатин Рухадзе журналистам.
Согласно проекту реставрации на 2025-2027 годы, будут полностью восстановлены памятник Чавчавадзе у села Цицамури и обелиск, воздвигнутый на месте его убийства.
В здании музея разместится библиотека-медиатека и выставочное пространство, запланирована полная реставрация мемориальной части музея в соответствии с современными стандартами.
В здании музея установят систему контроля климата в помещении, отреставрируют фасад и внутренние стены, благоустроят двор. Планируется построить информационный центр для гостей.
Два дома-музея Чавчавадзе – в Сагурамо и Кварели (место рождения) в 2018 году были удостоены статуса памятника культурного наследия национального значения.
Комплекс дома-музея Чавчавадзе в селе Сагурамо – это парк и небольшой виноградник, а также подсобные помещения. Красивейший комплекс поэт построил в поместье своей супруги, Ольги Гурамишвили, в 1895 году.
В музее находятся личные вещи писателя, фотографии представителей грузинского искусства, оригинальные рукописи, образцы опубликованных им периодических изданий ("Иверия", "Сакартвелос Моамбе" и др.), несколько образцов грузинского и зарубежного изобразительного искусства и много других экспонатов.