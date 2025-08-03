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Евробаскет-2025 – перед началом чемпионата сборная Грузии проведет шесть матчей

Евробаскет-2025 – перед началом чемпионата сборная Грузии проведет шесть матчей

Sputnik Грузия

В этих товарищеских матчах будут определены 12 игроков, которые сыграют на чемпионате Европы 03.08.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в рамках подготовки к чемпионату Европы 2025 года проведет шесть товарищеских матчей, часть их них будет закрыта для зрителей, сообщили в Федерации баскетбола. Расписание матчей сборной Грузии: В этих товарищеских матчах будут определены 12 игроков, которые сыграют на чемпионате Европы. Подготовку к Евробаскету грузинские баскетболисты начали в Юрмале 26 июля. Сборная Грузии по баскетболу на чемпионате Европы 2025 года сыграет в группе С с командами Кипра, Италии, Греции, Боснии и Герцеговины и действующим чемпионом – командой Испании. Это будет шестое подряд участие Грузии в Евробаскете. Грузинские спортсмены впервые выступили на континентальном чемпионате 2011 года в Литве, где заняли 12 место, что является их лучшим результатом на сегодняшний день. Матчи группового этапа Евробаскета будут принимать четыре города. Группа A будет играть в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C – в Лимассоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге. В финальной части Евробаскета-2025 примут участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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