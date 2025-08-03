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Евробаскет-2025 – перед началом чемпионата сборная Грузии проведет шесть матчей
Евробаскет-2025 – перед началом чемпионата сборная Грузии проведет шесть матчей
Sputnik Грузия
В этих товарищеских матчах будут определены 12 игроков, которые сыграют на чемпионате Европы 03.08.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в рамках подготовки к чемпионату Европы 2025 года проведет шесть товарищеских матчей, часть их них будет закрыта для зрителей, сообщили в Федерации баскетбола. Расписание матчей сборной Грузии: В этих товарищеских матчах будут определены 12 игроков, которые сыграют на чемпионате Европы. Подготовку к Евробаскету грузинские баскетболисты начали в Юрмале 26 июля. Сборная Грузии по баскетболу на чемпионате Европы 2025 года сыграет в группе С с командами Кипра, Италии, Греции, Боснии и Герцеговины и действующим чемпионом – командой Испании. Это будет шестое подряд участие Грузии в Евробаскете. Грузинские спортсмены впервые выступили на континентальном чемпионате 2011 года в Литве, где заняли 12 место, что является их лучшим результатом на сегодняшний день. Матчи группового этапа Евробаскета будут принимать четыре города. Группа A будет играть в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C – в Лимассоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге. В финальной части Евробаскета-2025 примут участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, литва, польша, чехия, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола
спорт, грузия, новости, литва, польша, чехия, баскетбол, чемпионат европы по баскетболу, новости грузинского баскетбола

Евробаскет-2025 – перед началом чемпионата сборная Грузии проведет шесть матчей

22:53 03.08.2025
© Georgian Basketball FederationСборная Грузии по баскетболу в шестой раз подряд сыграет на Евробаскете-2025
Сборная Грузии по баскетболу в шестой раз подряд сыграет на Евробаскете-2025 - Sputnik Грузия, 1920, 03.08.2025
© Georgian Basketball Federation
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В этих товарищеских матчах будут определены 12 игроков, которые сыграют на чемпионате Европы
ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в рамках подготовки к чемпионату Европы 2025 года проведет шесть товарищеских матчей, часть их них будет закрыта для зрителей, сообщили в Федерации баскетбола.
Расписание матчей сборной Грузии:
Израиль – Грузия, 4 августа
Эстония – Грузия, 7 августа
Литва – Грузия, 10 августа
Польша – Грузия, 14 августа
Чехия – Грузия, 19 августа (закрытый спарринг)
Чехия – Грузия, 21 августа.
В этих товарищеских матчах будут определены 12 игроков, которые сыграют на чемпионате Европы.
Подготовку к Евробаскету грузинские баскетболисты начали в Юрмале 26 июля.

"Мы готовимся в Юрмале в очень хороших условиях, за что я хотел бы поблагодарить Федерацию баскетбола Грузии. Чемпионат Европы уже не за горами, в котором грузинская сборная будет участвовать в шестой раз. Знаю, что ожидания очень высоки, и надеюсь, что мы порадуем наших болельщиков", – рассказал один из лидеров сборной Георгий Шермадини.

Сборная Грузии по баскетболу на чемпионате Европы 2025 года сыграет в группе С с командами Кипра, Италии, Греции, Боснии и Герцеговины и действующим чемпионом – командой Испании.
Это будет шестое подряд участие Грузии в Евробаскете. Грузинские спортсмены впервые выступили на континентальном чемпионате 2011 года в Литве, где заняли 12 место, что является их лучшим результатом на сегодняшний день.
Матчи группового этапа Евробаскета будут принимать четыре города. Группа A будет играть в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C – в Лимассоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге.
В финальной части Евробаскета-2025 примут участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд.
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