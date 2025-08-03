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Глава Российской Православной Церкви Кирилл поздравил Илию II c днем тезоименитства

Глава Российской Православной Церкви Кирилл поздравил Илию II c днем тезоименитства

Sputnik Грузия

Илия II является для паствы примером следования заповедям Господа и хранит древние традиции Иверии, говорится поздравлении 03.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-03T14:36+0400

2025-08-03T14:36+0400

2025-08-03T15:20+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II с днем тезоименитства (день памяти святого, имя которого носит священнослужитель). Как отмечено в поздравлении, Илия II является для паствы примером следования заповедям Господа и хранит древние традиции Иверии. Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ. В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию – в 1957-м и Московскую Духовную Академию – в 1960-м. В возрасте 24 лет, 16 апреля 1957 года с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг. Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около тысячи. При Илие II были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы (Самеба).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, общество, религия , грузия, россия, католикос-патриарх всея грузии илия ii, патриарх московский и всея руси кирилл