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Грузия нацелена на рост грузооборота железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс

Грузия нацелена на рост грузооборота железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс

Sputnik Грузия

Движение поездов по железной дороге БТК осуществляется в тестовом режиме 03.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-03T15:41+0400

2025-08-03T15:41+0400

2025-08-03T16:15+0400

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грузинская железная дорога

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железная дорога баку-тбилиси-карс

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Грузия работает над ростом объема грузоперевозок по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), заявил гендиректор АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) Лаша Абашидзе. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. В данный момент на территории Грузии ведутся работы по расширению дороги. В ходе визита Абашидзе на станцию Ахалкалаки прибыл поезд из Китая, который отправится через Турцию в Европу. Движение поездов по железной дороге БТК осуществляется в тестовом режиме. После полноценного запуска новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс будет создан новый соединительный железнодорожный маршрут Европа-Азия, что будет способствовать повышению потенциала Грузии как транзитной страны. ЖД линия БТК важная составляющая Среднего коридора. Это проект, который совместными усилиями трех стран должен превратить регион в транспортный и торговый хаб, который сыграет важную роль в проекте Нового Шелкового пути. Среди 100 мировых проектов железная дорога Баку-Тбилиси-Карс признана одним из мировых стратегических проектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

ахалкалаки

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грузия, новости, экономика, грузинская железная дорога, ахалкалаки, железная дорога баку-тбилиси-карс