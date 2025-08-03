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Грузия нацелена на рост грузооборота железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс
Грузия нацелена на рост грузооборота железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс
Sputnik Грузия
Движение поездов по железной дороге БТК осуществляется в тестовом режиме 03.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-03T15:41+0400
2025-08-03T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Грузия работает над ростом объема грузоперевозок по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), заявил гендиректор АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) Лаша Абашидзе. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. В данный момент на территории Грузии ведутся работы по расширению дороги. В ходе визита Абашидзе на станцию Ахалкалаки прибыл поезд из Китая, который отправится через Турцию в Европу. Движение поездов по железной дороге БТК осуществляется в тестовом режиме. После полноценного запуска новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс будет создан новый соединительный железнодорожный маршрут Европа-Азия, что будет способствовать повышению потенциала Грузии как транзитной страны. ЖД линия БТК важная составляющая Среднего коридора. Это проект, который совместными усилиями трех стран должен превратить регион в транспортный и торговый хаб, который сыграет важную роль в проекте Нового Шелкового пути. Среди 100 мировых проектов железная дорога Баку-Тбилиси-Карс признана одним из мировых стратегических проектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ахалкалаки
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грузия, новости, экономика, грузинская железная дорога, ахалкалаки, железная дорога баку-тбилиси-карс
грузия, новости, экономика, грузинская железная дорога, ахалкалаки, железная дорога баку-тбилиси-карс
Грузия нацелена на рост грузооборота железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс
15:41 03.08.2025 (обновлено: 16:15 03.08.2025)
Движение поездов по железной дороге БТК осуществляется в тестовом режиме
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Грузия работает над ростом объема грузоперевозок по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), заявил гендиректор АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) Лаша Абашидзе.
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. В данный момент на территории Грузии ведутся работы по расширению дороги.
"В этом году объем грузоперевозок уже растет, и для нас важно увеличить объем китайских грузов с китайского направления в Средний коридор. Поэтому мы приехали на место, чтобы убедиться, что эти грузы перевозятся бесперебойно, и работаем над тем, чтобы как минимум ежегодно увеличивать объемы перевозок грузов по этому маршруту", – заявил Абашидзе.
В ходе визита Абашидзе на станцию Ахалкалаки прибыл поезд из Китая, который отправится через Турцию в Европу.
Движение поездов по железной дороге БТК осуществляется в тестовом режиме.
После полноценного запуска новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс будет создан новый соединительный железнодорожный маршрут Европа-Азия, что будет способствовать повышению потенциала Грузии как транзитной страны.
Ожидается, что после завершения проекта грузооборот увеличится с 1 миллиона тонн в год до 5 миллионов с перспективой до 15 миллионов тонн в год.
ЖД линия БТК важная составляющая Среднего коридора.
Это проект, который совместными усилиями трех стран должен превратить регион в транспортный и торговый хаб, который сыграет важную роль в проекте Нового Шелкового пути. Среди 100 мировых проектов железная дорога Баку-Тбилиси-Карс признана одним из мировых стратегических проектов.