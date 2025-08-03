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Грузия увеличила экспорт свинины из России

Грузия увеличила экспорт свинины из России

Sputnik Грузия

Грузия за первое полугодие текущего года импортировала из России свинины на 7,8 миллиона долларов 03.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-03T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Россия в июне вдвое нарастила экспорт свинины в Грузию – до максимума с ноября прошлого года, следует из материалов Национальной службы статистики Грузии. Так, в начале лета российские компании продали на грузинский рынок свинины на 2,4 миллиона долларов против 1,2 миллиона долларов. Это стало вторым результатом за последние годы – больше было только в ноябре, когда экспорт составил 2,7 миллиона долларов. Россия была вторым основным поставщиком свинины в Грузию, уступая только Бразилии. Та, в свою очередь, сократила экспорт на четверть – до 18,7 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Казахстан с 842,3 тысячи долларов, хотя еще в прошлом году поставок не было.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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