https://sputnik-georgia.ru/20250803/itogovoe-zasedanie-vremennoy-sledstvennoy-komissii-parlamenta-gruzii-proydet-v-ponedelnik-294381634.html
Итоговое заседание временной следственной комиссии парламента Грузии пройдет в понедельник
Итоговое заседание временной следственной комиссии парламента Грузии пройдет в понедельник
Sputnik Грузия
На заседании обсудят и утвердят проект заключения комиссии 03.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-03T11:09+0400
2025-08-03T11:09+0400
2025-08-03T11:27+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Заключительное заседание временной следственной комиссии парламента Грузии, на котором будет рассмотрен и утвержден проект заключения комиссии, состоится 4 августа, сообщили в пресс-службе парламента Грузии. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Единого национального движения" в 2003-2012 годы, а также действия бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. За неявку на заседание комиссии законодательством предусмотрено уголовное наказание. На заседании обсудят и утвердят проект заключения комиссии. Полномочия комиссии Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Приговор за неявку на заседание комиссии вынесен восьмерым оппозиционным политикам: Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зурабу Джапаридзе, Георгию Вашадзе, Нике Мелия, Нике Гварамия, Гиви Таргамадзе, Ираклию Окруашвили. Они проведут в тюрьме от 7 до 8 месяцев каждый.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, мамука хазарадзе, зураб джапаридзе, георгий вашадзе, единое национальное движение, парламент грузии
грузия, новости, политика, мамука хазарадзе, зураб джапаридзе, георгий вашадзе, единое национальное движение, парламент грузии
Итоговое заседание временной следственной комиссии парламента Грузии пройдет в понедельник
11:09 03.08.2025 (обновлено: 11:27 03.08.2025)
На заседании обсудят и утвердят проект заключения комиссии
ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Заключительное заседание временной следственной комиссии парламента Грузии, на котором будет рассмотрен и утвержден проект заключения комиссии, состоится 4 августа, сообщили в пресс-службе парламента Грузии.
Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Единого национального движения" в 2003-2012 годы, а также действия бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. За неявку на заседание комиссии законодательством предусмотрено уголовное наказание.
"Четвертого августа в 11:00 состоится заключительное заседание временной следственной комиссии парламента Грузии", - говорится в сообщении.
На заседании обсудят и утвердят проект заключения комиссии.
Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением.
По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников.
Приговор за неявку на заседание комиссии вынесен восьмерым оппозиционным политикам: Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зурабу Джапаридзе, Георгию Вашадзе, Нике Мелия, Нике Гварамия, Гиви Таргамадзе, Ираклию Окруашвили. Они проведут в тюрьме от 7 до 8 месяцев каждый.