https://sputnik-georgia.ru/20250803/itogovoe-zasedanie-vremennoy-sledstvennoy-komissii-parlamenta-gruzii-proydet-v-ponedelnik-294381634.html

Итоговое заседание временной следственной комиссии парламента Грузии пройдет в понедельник

Итоговое заседание временной следственной комиссии парламента Грузии пройдет в понедельник

Sputnik Грузия

На заседании обсудят и утвердят проект заключения комиссии 03.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-03T11:09+0400

2025-08-03T11:09+0400

2025-08-03T11:27+0400

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единое национальное движение

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Заключительное заседание временной следственной комиссии парламента Грузии, на котором будет рассмотрен и утвержден проект заключения комиссии, состоится 4 августа, сообщили в пресс-службе парламента Грузии. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Единого национального движения" в 2003-2012 годы, а также действия бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. За неявку на заседание комиссии законодательством предусмотрено уголовное наказание. На заседании обсудят и утвердят проект заключения комиссии. Полномочия комиссии Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Приговор за неявку на заседание комиссии вынесен восьмерым оппозиционным политикам: Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зурабу Джапаридзе, Георгию Вашадзе, Нике Мелия, Нике Гварамия, Гиви Таргамадзе, Ираклию Окруашвили. Они проведут в тюрьме от 7 до 8 месяцев каждый.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука хазарадзе, зураб джапаридзе, георгий вашадзе, единое национальное движение, парламент грузии