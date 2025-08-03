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Пациентов частных клиник включат в метадоновую госпрограмму в Грузии

Пациентов частных клиник включат в метадоновую госпрограмму в Грузии

Sputnik Грузия

Регистрация будет проходить как онлайн, так и в отделениях Центра психического здоровья и профилактики наркомании 03.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-03T10:05+0400

2025-08-03T10:05+0400

2025-08-03T10:05+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Регистрация проходящих заместительную терапию по лечению наркомании в частных клиниках для включения в государственную программу стартует 4 августа и продлится до 11 августа, сообщает Минздрав Грузии. С августа вступил в силу запрет на заместительную терапию в частных клиниках, где эти услуги предоставлялись платно. Бесплатная госпрограмма, в рамках которой пациентам регулярно назначают метадон взамен употребляемого наркотика, действует в Грузии с 2017 года. Регистрация будет проходить как в электронной форме на сайте, так и в отделениях Центра психического здоровья и профилактики наркомании. Сам сайт заработает с 4 августа. После завершения регистрации пациент получит SMS-сообщение, в котором будет указано, когда и куда ему следует явиться для получения лекарства. При этом, если у пациента будет зафиксировано нерегулярное употребление заместительных медикаментов, обслуживание может быть прекращено, так как это указывает на отсутствие реальной зависимости. Госпрограмма доступна в Тбилиси, Телави, Озургети, Поти, Кутаиси, Зестафони, Сачхере, Зугдиди, Гори, Боржоми, Кобулети и Батуми. В Тбилиси, Кутаиси и Кобулети, помимо метадоновой заместительной терапии, доступна также субоксиновая заместительная терапия. На конец 2024 года в программе были зарегистрированы 12 тысяч человек. Иностранные граждане могут воспользоваться программой только в том случае, если они уже пользовались ею у себя на родине. Заместительная терапия (ЗТ) – это метод лечения, при котором недостающие или отсутствующие в организме вещества (гормоны, ферменты, другие лекарственные препараты) заменяются искусственными или естественными аналогами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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