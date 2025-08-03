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Пенсионерка из России задержана в Тбилиси по обвинению в наркопреступлении
Пенсионерка из России задержана в Тбилиси по обвинению в наркопреступлении
Sputnik Грузия
Задержанным, в случае доказательства вины, грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 03.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-03T21:45+0400
2025-08-03T21:45+0400
2025-08-03T21:46+0400
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ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Два человека, среди которых 63-летняя гражданка России, задержаны в Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном и особо крупном размере, содействии незаконному сбыту, а также незаконном посеве и выращивании наркосодержащих растений. Им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. В результате обыска домов обвиняемых, а также складского помещения, используемого одним из них, полиция изъяла метадон, сушеную марихуану, массу, содержащую тетрагидроканнабинол и каннабис. Полиция также изъяла в качестве вещественных доказательств материалы, необходимые для выращивания и культивирования наркотических средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, наркопреступления в грузии
происшествия, новости, грузия, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Пенсионерка из России задержана в Тбилиси по обвинению в наркопреступлении
21:45 03.08.2025 (обновлено: 21:46 03.08.2025)
Задержанным, в случае доказательства вины, грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Два человека, среди которых 63-летняя гражданка России, задержаны в Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном и особо крупном размере, содействии незаконному сбыту, а также незаконном посеве и выращивании наркосодержащих растений.
Им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
В результате обыска домов обвиняемых, а также складского помещения, используемого одним из них, полиция изъяла метадон, сушеную марихуану, массу, содержащую тетрагидроканнабинол и каннабис.
Полиция также изъяла в качестве вещественных доказательств материалы, необходимые для выращивания и культивирования наркотических средств.