https://sputnik-georgia.ru/20250803/pensionerka-iz-rossii-zaderzhana-v-tbilisi-po-obvineniyu-v-narkoprestuplenii-294389075.html

Пенсионерка из России задержана в Тбилиси по обвинению в наркопреступлении

Пенсионерка из России задержана в Тбилиси по обвинению в наркопреступлении

Sputnik Грузия

Задержанным, в случае доказательства вины, грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 03.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-03T21:45+0400

2025-08-03T21:45+0400

2025-08-03T21:46+0400

происшествия

новости

грузия

мвд грузии

наркопреступления в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282121666_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_130a6932f4aa6dc9f82b925a2de6b607.jpg

ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Два человека, среди которых 63-летняя гражданка России, задержаны в Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном и особо крупном размере, содействии незаконному сбыту, а также незаконном посеве и выращивании наркосодержащих растений. Им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. В результате обыска домов обвиняемых, а также складского помещения, используемого одним из них, полиция изъяла метадон, сушеную марихуану, массу, содержащую тетрагидроканнабинол и каннабис. Полиция также изъяла в качестве вещественных доказательств материалы, необходимые для выращивания и культивирования наркотических средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, мвд грузии, наркопреступления в грузии