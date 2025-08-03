https://sputnik-georgia.ru/20250803/pochemu-prokuratura-gruzii-naznachila-psikhiatricheskuyu-ekspertizu-aktivistke-oppozitsii-294382156.html

Почему прокуратура Грузии назначила психиатрическую экспертизу активистке оппозиции

Почему прокуратура Грузии назначила психиатрическую экспертизу активистке оппозиции

Sputnik Грузия

Полиция задержала активистку по обвинению в нападении на государственного служащего 03.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-03T13:22+0400

2025-08-03T13:22+0400

2025-08-03T13:25+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Адвокаты задержанной активистки Нино Даташвили представили суду документы, которые указывают на ее психоэмоциональную лабильность как сопутствующее заболевание, в связи с чем было признано целесообразным назначение психиатрической экспертизы, заявили в прокуратуре Грузии. Участница антиправительственных акций протеста в Тбилиси, активистка Нино Даташвили обвиняется в нападении на судебного пристава при исполнении им служебных обязанностей. Она была задержана 20 июня и находится в предварительном заключении. За совершенное преступление Даташвили грозит от 4 до 7 лет тюрьмы или выплата штрафа. Как отметили в ведомстве, непосредственно в таких случаях всегда назначается психиатрическая экспертиза. По данным МВД, 9 июня 2025 года Нино Даташвили, не подчинившись требованиям судебных приставов, напала на одного из них в здании Тбилисского городского суда. Позже, 20 июня полиция задержала активистку по обвинению в нападении на государственного служащего. Тбилисский городской суд 21 июня избрал в отношении Даташвили меру пресечения в виде заключения под стражу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии