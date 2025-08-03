https://sputnik-georgia.ru/20250803/prestupnost-v-gruzii-top-5-samykh-rasprostranennykh-prestupleniy-294378905.html

Преступность в Грузии: ТОП-5 самых распространенных преступлений

Преступность в Грузии: ТОП-5 самых распространенных преступлений

Sputnik Грузия

Самые высокие показатели раскрываемости преступлений зафиксированы в раскрытии таких преступлений, как убийство и взятие в заложники 03.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-03T09:01+0400

2025-08-03T09:01+0400

2025-08-03T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг – Sputnik. Показатель преступности в Грузии за первые два квартала 2025 года снизился на 2,96% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, общее же число преступлений составило около 26 тысяч, говорится в материалах на сайте МВД. Из 26 038 преступлений, совершенных в период с 1 января по 30 июня 2025 года, раскрыть удалось 66,16%. В аналогичный период 2024 года раскрываемость составила 62,54%. Согласно материалам МВД, за первые шесть месяцев 2025 года по сравнению с показателями того же периода прошлого года в Грузии значительно выросли такие преступления, как оставление в опасности и пытки. При этом в стране не зафиксировано ни одного такого преступления, как препятствование политической, религиозной или общественной деятельности, расовая дискриминация, ограничение прав лиц с ОВЗ, бандитизм, теракт, участие в международном терроризме. Эта тенденция сохраняется уже на протяжении двух лет. Самыми распространенными преступлениями в Грузии за первые шесть месяцев 2025 года стали: Кроме того, в период с 1 января по 30 июня 2025 года было возбуждено 34 уголовных дела по статьям "умышленное убийство" и "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах", 60 – "изнасилование", 705 – "доведение до самоубийства", 4 – "торговля людьми", 56 – "незаконное лишение свободы", 11 – "нечеловеческое обращение" и 61 дело по статье "нарушение тайны личной жизни". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, преступность в грузии, наркопреступления в грузии, общество, мвд грузии