https://sputnik-georgia.ru/20250803/skolko-ludomanov-v-gruzii-poslednie-dannye-294379383.html

Сколько лудоманов в Грузии? Последние данные

Сколько лудоманов в Грузии? Последние данные

Sputnik Грузия

В Грузии запрещено играть гражданам Грузии младше 25 лет, социально незащищенным лицам и чиновникам 03.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-03T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. В реестр лиц, зависимых от азартных игр, внесены 30 451 человек, говорится в информации на сайте Службы доходов Грузии. В Грузии лицо, зависимое от азартных игр, с 1 марта 2022 года может попасть в официальный реестр лудоманов, которым запрещено играть, двумя способами: в первом случае человек подает заявку в Службу доходов и его вносят в реестр, во втором – в суд обращается семья игромана, и его вносят в список в случае положительного решения суда. По данным службы, из общего числа лудоманов 59 человек были внесены в реестр на основании решения суда, а 30 392 – по собственному желанию. Служба доходов напоминает, что заявку для включения в список лудоманов можно как подав заявление лично, так и заполнив специальную заявку на сайте ведомства. Кроме того, в реестре находятся данные о 1 522 900 гражданах, которым запрещено играть в азартные игры на основании закона "Об устройстве лотерей, азартных и выигрышных игр". В Грузии запрещено играть гражданам Грузии младше 25 лет, социально незащищенным лицам и чиновникам. Они попадают в список автоматически. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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