https://sputnik-georgia.ru/20250804/294405261.html

За что воевать? Украина взрывается изнутри

За что воевать? Украина взрывается изнутри

Sputnik Грузия

Все три года СВО украинцы боялись и не хотели раскачивать лодку. Но сегодня общество деморализовано. Малороссийская Винница взбунтовалась. Перерастет ли это в... 04.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-04T21:56+0400

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2025-08-04T21:56+0400

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Пока в России отмечали освобождение Часова Яра, в Рейхскомиссариате Украина жизнь шла своим чередом. Наблюдениями и мыслями по поводу делится колумнист РИА Новости.В Виннице людоловы из ТЦК согнали несколько сотен пойманных рабов — извините, вильных громадян — на стадион "Локомотив". Матери и жены, родственники и друзья бросились их спасать — ломали ворота стадиона, били силовиков. Дрались отчаянно — несмотря на то, что их охаживали дубинками и заливали слезоточивым газом.Отбить мобиков не удалось — бедолаг увезли, протестующих избили в кровь. Все, что осталось вильным громадянам, это вспомнить русский язык и хором кричать в адрес тэцэкашников нехорошие слова на "б", "п" и "м".Украинские военкомы боятся лезть на Западную Украину, там их бьют все кому не лень. Зато на жителях Малороссии они оттягиваются вовсю — их ловят на улицах, калечат, пытают, убивают, а потом предъявляют родственникам издевательские отмазки по типу: мобилизованный стучал головой о стену так долго, что это привело к травмам, несовместимым с жизнью.Печальный парадокс: за дерусификацию Украины гонят умирать ее русских жителей — в то время как западные украинцы спокойно сидят по домам.С одной стороны, бунтам против мобилизации многого не хватает — организованности, лидеров, умения масштабировать. Нет в наличии и сладостного наркотика западного признания, быстрой славы. Рыдания украинских жен и матерей белые господа слышать не хотят.С другой стороны, это вообще первый низовой бунт такого масштаба. Все три года СВО украинцы боялись и не хотели раскачивать лодку. Но сегодня общество деморализовано.С фронта потоком идут плохие новости, вэсэушники отступают каждый день. Западные хозяева жонглируют военной и финансовой помощью: захочу — дам, захочу — не дам. Западный истеблишмент активно ведет диалог с Москвой, торгуясь и очевидно готовясь сдать Украину с потрохами. Так за что воевать-то?Довольно неожиданный ответ на этот вопрос предложил на днях премьер-министр Швеции, потребовавший от украинцев побыстрее легализовать гей-браки. А то Европа сомневается, пускать их, таких неотесанных, в ЕС или нет.Интересная перспектива вырисовывается для украинских мамочек — либо отдавать сына на фронт, либо спешно его женить на иностранце, чтобы вывез за границу. Наскакали себе счастья, молодцы.Да, про них говорят, что они соросята, русофобы и прочее. Но нам в России абсолютно неважно, ненавидят они нас или нет. Важно, что они начинают ненавидеть Зеленского. Впервые за много лет в Киеве кричали "Президента геть!"Тут дело не в соросятах, а в том, что вся эта молодежь прекрасно видит свое близкое будущее: закончится студенческая отсрочка, и им и их близким придется ехать погибать на фронт, который к тому времени подойдет уже хорошо если не к Киеву. А оно им надо?Еще важный момент: вопреки всем россказням про демократию, на Украине власть сменяется исключительно силовым путем — через перевороты, которые происходят каждые десять лет. Со времен последнего Майдана прошло уже одиннадцать лет. Подросло новое поколение, голодное до денег и власти, которое видит единственный путь наверх — через головы нынешнего истеблишмента. Застоялись в своих стойлах и оттесненные в оппозицию политики.В какой-то момент низовые бунты против мобилизации могут войти в резонанс с протестами молодежи. Тогда нынешним властям Украины не поздоровится.Вообще, судьба украинских женщин — это отдельная песня. Помнится, в начале СВО на Незалежной выпустили клип про тетку с серпом, перерезающую горло "москалю" (тут, наверное, надо сделать примечание, что это сугубо экстремистский контент). Но эта ведьминская ярость обратилась на самих украинок: "панночки" сдали на смерть своих мужей и сыновей, поехали за границу подрабатывать проституцией, а теперь вот и сами обречены стать пушечным мясом — и для чего? Для того, чтобы смотреть на гей-парады и ловить букеты на гей-свадьбах? "Грустно, девицы".В России важно сегодня не расслабляться на новостях про бунты и ни в коем случае не снижать давления — продолжать прессовать ВСУ на фронте, бомбить ТЦК, деморализовать украинцев своими экономическими успехами, биться на дипломатическом фронте. От этого непрекращающегося давления Незалежная просто обречена взорваться изнутри. А ее обломки подберут соседи.Мнение автора моет не совпадать с позицией редакцииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

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аналитика, колумнисты, в мире, украина, винница, киев, обострение ситуации вокруг украины