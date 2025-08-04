https://sputnik-georgia.ru/20250804/bylo-li-predatelstvo-paradoksalnaya-aktualnost-georgievskogo-traktata-294395830.html

Было ли предательство? Парадоксальная актуальность Георгиевского трактата

Было ли предательство? Парадоксальная актуальность Георгиевского трактата

Sputnik Грузия

Директор Института Евразии, политолог Гулбаат Рцхиладзе в колонке для Sputnik рассказывает о значении Георгиевского трактата для Грузии 04.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-04T14:30+0400

2025-08-04T14:30+0400

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В политических дебатах и публикациях СМИ редко обсуждают договора такой отдаленной эпохи, как XVIII век. Но договор, оформленный в крепости Георгиевск 4 августа (24 июля) 1783 года между Российской империей и Картли-Кахетинским (Грузинским) царством, является классическим исключением.Георгиевский трактат парадоксальным образом сохраняет свою актуальность вплоть до наших дней – в СМИ он фигурирует явно чаще, чем многие другие важные межгосударственные документы из истории взаимоотношений России с соседними народами: ему посвящают юбилейные мероприятия; его хвалят или ругают. Все это свидетельствует о наличии объективных причин, по которым Георгиевский трактат является не только частью истории, то есть, прошлого, но и настоящего и, возможно, будущего. В этом есть некий парадокс, так как, несмотря на важность документа, его позитивное воздействие проявилось не сразу. На начальном этапе ни Грузия, ни Россия не получили от него выгод, а наоборот – место имели одни только издержки и затруднения. Однако стратегический характер Георгиевского трактата неоспорим, а его итоги для кого позитивные, для кого – негативные. Роль Георгиевского трактата, или Какой ценой удалось сохранить Грузию - видео >>>В чем же пересекается документ далекого прошлого с современностью? В чем секрет его популярности? Начнем с того, что позитивное восприятие Георгиевского трактата в советскую эпоху, когда даже было отпраздновано 200-летие его подписания, были изданы специальные труды, сняты художественные и документальные фильмы и многое другое, уже давно сменилось негативом. Трактат стал объектом критики националистов, "ура-патриотов". Со стороны радикальных грузинских, равно как и российских критиков идут обвинения в "предательстве" Грузии со стороны России и, соответственно, России со стороны грузин после подписания трактата. Прежде чем сделать обобщения о Георгиевском трактате в контексте современных Грузии и России, дам оценку этим обвинениям на основе исторических фактов. Никакого предательства со стороны грузин Вспоминается пространная статья коллеги Андрея Епифанцева с провокационным названием - "Предатели ли грузины?". В статье речь шла якобы об измене России со стороны грузинского царя Ираклия II после подписания трактата, когда в 1786-1787 годах тот заключил мир с геополитическим противником России – Османской империей. Андрей сам прислал мне эту заранее опубликованную им статью в далеком уже 2009 году и предложил ее прокомментировать, а возможно и полемизировать. Так мы познакомились с Андреем Епифанцевым, которого невозможно зачислить в "ура-патриоты" и грузинофобы. Однако он осуществлял какой-то эксперимент, возможно, это был социальный заказ более радикальных российских коллег. Но в итоге состоявшаяся между нами полемика оказалась весьма полезной. Я изложил исторические факты, от которых отмахнуться невозможно.Ну, а факты таковы. Подписание Георгиевского трактата вызвало гнев и злость не только и не столько погруженного в то время в междоусобице Ирана, а в первую очередь Османской империи. С момента подписания трактата турки, помимо прочего взявшие на себя функцию "защитникoв Ирана", оказывали огромное давление на Восточную Грузию, подконтрольную Ираклию. Турки вели антигрузинскую и антирусскую пропаганду на всем Кавказе и поощряли мусульманских ханов выступать против христиан. В 1785 году, подстрекаемый Османской империей, аварский хан Умма (Омар) напал на Картли-Кахетинское царство, сделав обманный маневр и неожиданно опустошив стратегически важные для экономики царства завод и рудники в Ахтале.С момента подписания Георгиевского трактата Россия так и не смогла направить в Грузию достаточное количество войск, российское командование оказалось не в состоянии пресечь хищнический набег Умма-хана. Россия ничем лучшим помочь не смогла, кроме как выступить посредником между ханом и грузинским царем. В итоге, Ираклий был вынужден согласиться платить ежегодно 5 тысяч манатов. Ираклий оказался в очень затруднительном положении. 14 октября 1785 г. он писал П. С. Потемкину:А в первом полугодии 1786г., по турецким источникам, в Стамбуле было продано не менее 3 200 грузин, плененных лезгинами, осуществляющими набеги на Грузию. Также факт, что из 24 орудий, подлежавших доставке в Грузию по Георгиевскому договору, лишь 14 орудий были подвезены с помощью осетин к границам Грузии, и то только через пять лет после заключения договора. Слух, распущенный в конце 1785г. о том, что на Кавказ для осмотра войск скоро прибывает сам князь Г. А. Потемкин, так и остался слухом. Лишь после такого поворота событий Ираклий пошел на переговоры с соседними пашами – подданными турецкого султана, но кахетинский царь не сделал ни одного шага без согласования с российским военно-политическим командованием на Северном Кавказе под предводительством Павла Потемкина (который подчинялся генералу-фельдмаршалу Григорию Потемкину-Таврическому).Опять на основе первоисточников: "Для ослабления напряжения в Закавказье руководители русской дипломатии прибегли к переговорам Ираклия с пашой Ахалцихским Сулейманом. Г.А.Потемкин писал императрице, что с ее соизволения царь Ираклий для выигрыша времени примирился с пашой Ахалцихским.Османская империя вступила в переговоры с царем Ираклиeм о мире и дружбе. Эта турецкая "дружба" имела своей главной целью разрыв связей Картли-Кахетии с Россией, изгнание русских из Закавказья и затем полное подчинение Восточной Грузии султану. Ираклий подписал с Сулейман-пашой договор, согласно которому обязывался не держать на своей территории более 3-х тысяч русских солдат — в мирное время, в военное время — имел право защищаться своими и русскими войсками. Этот пункт вызвал некоторое недовольство Г.А. Потемкина, однако 10 декабря 1786г. он написал Екатерине Великой: "Хотя царь Ираклий в пункте числа войск поступил далее, нежели мог, но как сие уважение не заслуживает, то и можно извинить его неосторожность, от торопливости происшедшую". Дальнейшие события развернулись следующим образом: Турция продолжала плести интриги и давить на Ираклия. Окончательные условия ратификации договора были изложены в письме Сулейман-паши от мая 1787г.: удалить чужеземные (т.е. русские) войска, уничтожить новую дорогу в Россию, не заключать союзов с другими государствами и прислать султану заявление о своей преданности.Несмотря на то, что многие из ближайшего окружения Ираклия советовали ему согласиться на условия султана, царь отказался и оставил договор о ненападении. В конце концов, Россия, сама не желавшая иметь второй фронт на Кавказе во время русско-турецкой войны 1787-1791гг., в спешном порядке отвела свои войска назад и уничтожила крепость Владикавказ (крепость восстановили лишь к 1795г). Отвод войск был мотивирован заботой о безопасности Картли-Кахетии, дабы не столкнуть ее с Портой. Ираклий до конца своих дней продолжал управлять страной и русские имели дело именно с ним — в рескрипте императора Павла от 5 января 1797г. генералу Гудовичу говорится: /с царем Ираклием/ "соблюдать всякое пристойное сношение". Никакого предательства со стороны русских У Российской империи не было интереса в ослаблении позиций Картли-Кахетинского царство и искусственном невыполнении обязательств, взятых ею в рамках трактата. Как видно по примерам выше, Россия, сама была не в состоянии в условиях обострения отношений и войны с Османской империей поддержать Грузию и (или) нанести удар по туркам с грузинской территории, всячески прикрывала Грузию дипломатией и позволила Ираклию обезопасить страну от агрессивно настроенных османских пашей. После победоносного завершения войны с турками в 1791 году, когда Российская империя окончательно закрепилась в Крыму и передвинула свои юго-западные границы к реке Днестр, российская дипломатия прямо совершила прорыв в пользу Грузии. Заключая с Османской империей мирный договор в Яссах (подписан 9 января 1792 г. по новому ст.), Российская империя заставила ее отказаться от претензий на вмешательство в дела Восточной Грузии. Туркам давалось тяжело выполнить эти условия и восточно-грузинский вопрос оказался самым сложным в повестке переговоров. Это потому, что после 1776 года, когда в Константинополь прибыло посольство Ираклия и состоялись закрытые переговоры, без объявления их итогов, но фактически Ираклий отдалился от более нестабильного Ирана и перешел под вассалитет Османской империи. Западная Грузия пока оставалась под формальным протекторатом Порты, однако были подтверждены итоги Кючук-Кайнарджийского мира от 1774 года, очень полезного для грузин. Согласно этому договору, османам запрещалось требовать от Имеретинского царства различные подати и, особенно, дань в лице пленных грузин, также запрещалось притеснять христианскую веру, монастыри и т. д.). Отказ Османской империи от прав на Восточную Грузию - недооцененное событие в истории Грузии, которое свершилось благодаря России. Императрица Екатерина лично настояла на том, чтобы ее дипломаты ни на какие компромиссы с Портой за счет Картли-Кахетии не пошли. Тем самым Екатерина выполнила свои обязательства по трактату 1783 года. Статья пятая из Ясского мирного договора гласит : "Блистательная Порта обещает подтвердить вновь издаваемым ферманом данный прежде, чтоб ахалцихский губернатор, пограничные начальники и прочие отныне впредь ни тайно, ни явно, ни под каким видом не оскорбляли и не безпокоили земель и жителей, владеемых царем Карталинским, и отправить к помянутому ахалцихскому губернатору, к пограничным начальникам и прочим с строжайшим прещением и подтверждением указы".Националисты из Грузии возлагают всю вину на Россию из-за катастрофы 1795 года, когда персидский шах Ага-Магомед Каджар разорил Тифлис и превратил город в груду камней. Хотя тем же националистам хорошо известно, что Ага-Магомед-хан смог одолеть Ираклия лишь после того, как убедился, что грузинского царя предали свои же феодалы, не оказавшие ему поддержку войском. На Крцанисском поле, где состоялось генеральное сражение, у Ираклия было не более 5 тысяч воинов, которые оказали серьезное сопротивление каджарской армии, и тот было начал отступать. Если бы не гонцы-предатели, сообщившие ему о слабости грузинского войска, он не собирался атаковать повторно. Из виду упускается также карательный и весьма успешный поход Российской армии в Азербайджан в течение 1796 года, как реакция на агрессию персидского шаха. Эта военная операция не могла компенсировать потери Грузии вследствие нашествия Ага-Магомеда, однако все же усилила ее позиции. Нет никаких документов и вообще логики в том, когда Российскую империю обвиняют, будто она намеренно ослабила царя Ираклия, чтобы потом легко "аннексировать" Грузию. Нет, это внутригрузинские распри и неурядицы, жажда власти среди многочисленных сыновей Ираклия, амбиции царицы Дареджан и возникновение опасности распада Картли-Кахетии вследствие внутренней войны ослабло Ираклия и его царство. Именно эти обстоятельства и побудили прогрессивных грузин во главе с наследником скончавшегося в 1798 году Ираклия – Георгия XII, отказаться от статуса суверенного королевства в пользу воссоединения с Россией. Благодаря крайне ответственному решению Георгия XII Восточная Грузия вошла в состав России. Благодаря этому грузины спаслись именно как христианский, православный народ, иначе нет смысла называться грузинами. Подытоживая этот обзор мнимого "предательства", констатируем следующее: Исторические факты однозначно говорят о том, что ни с грузинской, ни с российской стороны не было ни то что предательства, но и вообще преднамеренного и существенного нарушения пунктов подписанного в Георгиевске договора. Другое дело, что многие пункты объективно оказались к тому моменту неосуществимыми, зато дух Георгиевского трактата никогда не был подвергнут испытанию, все действия российских и грузинских государственных деятелей были движимы этим духом, который состоял из доверия друг другу и преданности общему делу! Модель союзничества Россия-Грузия как основа безопасности и стабильности для всех на Кавказе напрашивается в новых геополитических условиях, как будто возвращая нас в последнюю четверть XVIII века. Вот что делает Георгиевский трактат поистине актуальным для современной Грузии и России, в отношениях между которыми сперва должны вернуться доверие и понимание общих задач и целей, вследствие чего и будет призван к жизни "Новый Георгиевский трактат"! Возобновление трактата на первых порах всполошит общих противников и нам в Грузии, возможно, будет трудно, как и в эпоху Георгиевского трактата, однако стратегическое терпение обязательно принесёт победу, если грузины сами не доведут страну до такого плачевного состояния, как довели царевичи и феодалы после смерти царя Ираклия. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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аналитика, колумнисты, грузино-российские отношения, институт евразии, гулбаат рцхиладзе, грузия, политика, общество