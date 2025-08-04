https://sputnik-georgia.ru/20250804/elektroraspredelitelnaya-kompaniya-gruzii-podverglas-khakerskoy-atake-294405129.html

Электрораспределительная компания Грузии подверглась хакерской атаке

Электрораспределительная компания Грузии подверглась хакерской атаке

Sputnik Грузия

Компания "Теласи" обслуживает не только Тбилиси, но и его пригороды – всего более 600 тысяч абонентов 04.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-04T22:55+0400

2025-08-04T22:55+0400

2025-08-04T22:55+0400

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хакерская атака

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Из-за хакерской атаки работа серверов и различных программ электрораспределительной компании "Теласи" до сих пор нарушена, сообщили в пресс-службе компании. Хакерская атака на серверы АО "Теласи" произошла 2 августа. По данным компании, в настоящее время невозможно отправлять пользователям электронные уведомления об аварийных отключениях и проводимых работах, а также направлять предварительную информацию соответствующим организациям о согласовании плановых работ в тбилисской электросети. Также нет доступа к сайту АО "Теласи". Компания "Теласи" обслуживает не только Тбилиси, но и его пригороды – всего более 600 тысяч абонентов. Объемы потребления электроэнергии ежегодно возрастают в среднем на 10%. Общая протяженность электрической сети столицы – более пяти тысяч километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, теласи, тбилиси, энергетика грузии, хакерская атака