Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250804/elektroraspredelitelnaya-kompaniya-gruzii-podverglas-khakerskoy-atake-294405129.html
Электрораспределительная компания Грузии подверглась хакерской атаке
Электрораспределительная компания Грузии подверглась хакерской атаке
Sputnik Грузия
Компания "Теласи" обслуживает не только Тбилиси, но и его пригороды – всего более 600 тысяч абонентов 04.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-04T22:55+0400
2025-08-04T22:55+0400
грузия
новости
экономика
теласи
тбилиси
энергетика грузии
хакерская атака
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23926/88/239268880_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_dc0de63fd88efd7afcf6e98209270069.jpg
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Из-за хакерской атаки работа серверов и различных программ электрораспределительной компании "Теласи" до сих пор нарушена, сообщили в пресс-службе компании. Хакерская атака на серверы АО "Теласи" произошла 2 августа. По данным компании, в настоящее время невозможно отправлять пользователям электронные уведомления об аварийных отключениях и проводимых работах, а также направлять предварительную информацию соответствующим организациям о согласовании плановых работ в тбилисской электросети. Также нет доступа к сайту АО "Теласи". Компания "Теласи" обслуживает не только Тбилиси, но и его пригороды – всего более 600 тысяч абонентов. Объемы потребления электроэнергии ежегодно возрастают в среднем на 10%. Общая протяженность электрической сети столицы – более пяти тысяч километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23926/88/239268880_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_3b948afd72e4313b421154a35cbb0fcd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, теласи, тбилиси, энергетика грузии, хакерская атака
грузия, новости, экономика, теласи, тбилиси, энергетика грузии, хакерская атака

Электрораспределительная компания Грузии подверглась хакерской атаке

22:55 04.08.2025
© Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисская электрораспределительная компания "ТЕЛАСИ"
Тбилисская электрораспределительная компания ТЕЛАСИ - Sputnik Грузия, 1920, 04.08.2025
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться
Компания "Теласи" обслуживает не только Тбилиси, но и его пригороды – всего более 600 тысяч абонентов
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Из-за хакерской атаки работа серверов и различных программ электрораспределительной компании "Теласи" до сих пор нарушена, сообщили в пресс-службе компании.
Хакерская атака на серверы АО "Теласи" произошла 2 августа.

"Специалисты по информационным технологиям компании работают над скорейшим решением этой проблемы. Компания приносит извинения клиентам за причиненные неудобства. Электроснабжение столицы осуществляется в штатном режиме", – говорится в сообщении "Теласи".

По данным компании, в настоящее время невозможно отправлять пользователям электронные уведомления об аварийных отключениях и проводимых работах, а также направлять предварительную информацию соответствующим организациям о согласовании плановых работ в тбилисской электросети.
Также нет доступа к сайту АО "Теласи".
Компания "Теласи" обслуживает не только Тбилиси, но и его пригороды – всего более 600 тысяч абонентов. Объемы потребления электроэнергии ежегодно возрастают в среднем на 10%. Общая протяженность электрической сети столицы – более пяти тысяч километров.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0