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Электрораспределительная компания Грузии подверглась хакерской атаке
Электрораспределительная компания Грузии подверглась хакерской атаке
Sputnik Грузия
Компания "Теласи" обслуживает не только Тбилиси, но и его пригороды – всего более 600 тысяч абонентов 04.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-04T22:55+0400
2025-08-04T22:55+0400
2025-08-04T22:55+0400
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Из-за хакерской атаки работа серверов и различных программ электрораспределительной компании "Теласи" до сих пор нарушена, сообщили в пресс-службе компании. Хакерская атака на серверы АО "Теласи" произошла 2 августа. По данным компании, в настоящее время невозможно отправлять пользователям электронные уведомления об аварийных отключениях и проводимых работах, а также направлять предварительную информацию соответствующим организациям о согласовании плановых работ в тбилисской электросети. Также нет доступа к сайту АО "Теласи". Компания "Теласи" обслуживает не только Тбилиси, но и его пригороды – всего более 600 тысяч абонентов. Объемы потребления электроэнергии ежегодно возрастают в среднем на 10%. Общая протяженность электрической сети столицы – более пяти тысяч километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, теласи, тбилиси, энергетика грузии, хакерская атака
грузия, новости, экономика, теласи, тбилиси, энергетика грузии, хакерская атака
Электрораспределительная компания Грузии подверглась хакерской атаке
Компания "Теласи" обслуживает не только Тбилиси, но и его пригороды – всего более 600 тысяч абонентов
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Из-за хакерской атаки работа серверов и различных программ электрораспределительной компании "Теласи" до сих пор нарушена, сообщили в пресс-службе компании.
Хакерская атака на серверы АО "Теласи" произошла 2 августа.
"Специалисты по информационным технологиям компании работают над скорейшим решением этой проблемы. Компания приносит извинения клиентам за причиненные неудобства. Электроснабжение столицы осуществляется в штатном режиме", – говорится в сообщении "Теласи".
По данным компании, в настоящее время невозможно отправлять пользователям электронные уведомления об аварийных отключениях и проводимых работах, а также направлять предварительную информацию соответствующим организациям о согласовании плановых работ в тбилисской электросети.
Также нет доступа к сайту АО "Теласи".
Компания "Теласи" обслуживает не только Тбилиси, но и его пригороды – всего более 600 тысяч абонентов. Объемы потребления электроэнергии ежегодно возрастают в среднем на 10%. Общая протяженность электрической сети столицы – более пяти тысяч километров.