https://sputnik-georgia.ru/20250804/gruziya-na-raspute-sobstvennyy-put-ili-chuzhie-stsenarii-294389714.html

Грузия на распутье: собственный путь или чужие сценарии?

Грузия на распутье: собственный путь или чужие сценарии?

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, главред "ГРУЗИНФОРМ" Арно Хидирбегишвили рассказал, как "Грузинская мечта" за 13 лет прошла испытания внутренними предателями и... 04.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-04T10:35+0400

2025-08-04T10:35+0400

2025-08-04T10:35+0400

аналитика

грузия

политика

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

михаил саакашвили

саломе зурабишвили

европа

сша

арно хидирбегишвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1e/291604455_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_8792d8dd05eeee67e981b4f0a6e1413f.jpg

В апреле 2012 года миллиардер Бидзина Иванишвили основал ныне правящую в Грузии партию "Грузинская мечта", которая всего лишь через полгода, 1 октября, на парламентских выборах разгромила правящую партию президента Михаила Саакашвили.За прошедшие 13 лет "Грузинская мечта" пережила множество коллизий: партии, которые изначально входили с ней в одноименный альянс, а также многие назначенные ею руководители – президенты, главы парламента и правительства – со временем перешли в радикальную оппозицию, поддержанную Западом. Причем многие сделали это, находясь во власти, а не после отставки. В итоге перед парламентскими выборами 26 октября 2024 года Запад поставил команду "Грузинской мечты" перед жестким выбором. Первый вариант – передать власть коалиционному правительству, которое начнет войну с Россией, присоединится к антироссийским санкциям и навяжет грузинскому народу так называемые демократические европейские ценности: однополые браки, смену пола и множество ЛГБТ*-гендеров. Второй вариант – сохранить мир, суверенитет и традиционные грузинские православные ценности. Первый путь означал бы гуманитарную катастрофу и угрозу самому существованию грузинского государства и нации. Поэтому "Грузинская мечта" выбрала второй."Грузинской мечте" повезло, что вскоре президентом США стал Дональд Трамп, изменивший внешнюю политику страны. Он ликвидировал USAID и начал преследовать американский "Deep State", обвинивший его в ряде сфабрикованных преступлений. Главное из них, якобы тайный союз с Кремлем, благодаря которому он стал 45-м президентом США. Аналогичные обвинения звучат и в адрес Бидзины Иванишвили, и партии "Грузинская мечта", которых местный "Deep State" пытается представить как проводников интересов России в Грузии.Сегодня, за два месяца до выборов в органы местного самоуправления, упомянутый грузинский "Deep State", а также радикальная оппозиция (политические партии) и агенты иностранного влияния (НПО, медиа, так называемый гражданский сектор) напрасно рассчитывают на поддержку американских и европейских лоббистов – конгрессменов США и членов Европарламента, чьи услуги щедро оплачены (границу между тремя перечисленными группами провести невозможно). Все тщетно. 4 октября во всех 64 муниципалитетах победу одержит "Грузинская мечта", а мэром Тбилиси в третий раз будет избран Кахи Каладзе, и их замыслы окончательно провалятся.Оппозиция в Грузии является разрозненной. При этом ее можно разделить на две условные группы: на партии банкира Хазарадзе и экс-премьер-министра Гахария, которые примут участие в выборах, и на всех остальных, которые на выборы не пойдут, и 4 октября прямо выйдут на митинг с требованием к "Грузинской мечте" – аннулировать "сфальсифицированные" парламентские и местные выборы, и передать им незаконно узурпированную власть. Это экс-правящая партия Саакашвили "Единое национальное движение" и ее сателлиты.Объединить оппозицию попыталась экс-президент Саломе Зурабишвили, но партии не договорились и ее попытки провалились. После этого партии Гахария и Хазарадзе, образовавшие предвыборный тандем, намеревались совместно выставить ее кандидатуру в столичные мэры, но тут отказалась уже Зурабишвили. Причин несколько:Во-первых, участие в местных выборах означает признание прошлогодних парламентских выборов состоявшимися, а значит, президентом Грузии является избранный парламентом и выборщиками Михаил Кавелашвили, а не Саломе Зурабишвили, как она продолжает себя величать и в Грузии, и за рубежом.Во-вторых, несмотря на несоответствие Саломе Зурабишвили высоким государственным должностям по известным всем причинам, ее нельзя сравнить ни с одним грузинским оппозиционным лидером, в отличие от которых она имеет огромный жизненный опыт, полученный в эмиграции во Франции, где она родилась и воспитывалась членами семьи, работающими на абвер и гестапо, в отличие от всех лидеров грузинской радикальной оппозиции, она работала во французских государственных структурах – в МИДе и разведке – и продолжает работать там по сей день. Поэтому использовать свой потенциал и связи, в частности, с президентом Макроном, в интересах таких бесперспективных и дискредитированных фигур, как Гахария и Хазарадзе, она не станет.В-третьих, ЕС и ее родная Франция ради Зурабишвили не будут предоставлять финансовую и моральную поддержку судимому за мошенничество Хазарадзе, которого в Грузии называют ростовщиком, и который проиграл все международные суды против Грузии (на прошлой неделе – арбитражный суд в Вашингтоне), обязавшие его возместить государству ущерб, понесенный из-за опасной хазарадзевской аферы со строительством глубоководного порта в Анаклия.В-четвертых, нет резона для Зурабишвили связываться с такой мутной фигурой, как Гахария, который скрывается от грузинского правосудия в "не чуждой для него" Германии. За ним тянется шлейф тяжелейших провокаций против государства и власти, а также предательства родины (хотя родиной Грузию для Гахария считать трудно).Поэтому эти партии остановили свой выбор на кандидатуре мелкого авантюриста Элисашвили, хуже которой придумать трудно из-за полного отсутствия моральных и профессиональных качеств.Вернемся к "Грузинской мечте", которой в апреле исполнилось 13 лет, – настоящий "переходный возраст". Партия власти очищается от коррумпированных чиновников и начала беспрецедентную люстрацию Запада.Когда руководство Грузии отказалось объявить России экономические санкции, что означало бы суицид, голодовку и дефолт, а также выполнять приказ американского посла атаковать всеми силами российские военные базы в Абхазии и Южной Осетии ("а дня через три уйти в леса, партизанить"), грузинское руководство само попало под санкции вместе со своим политическим лидером Бидзиной Иванишвили.Повторяю: после начала спецоперации России на Украине в "Грузинской мечте" осознали – скрывать дальше, что Запад на протяжении десяти лет навязывал им эрзац-демократию, опасно как для самой партии, так и для Грузии. Недавно Бидзина Иванишвили начал бескомпромиссную борьбу с элитарной коррупцией в высших эшелонах власти. Информация об этом не только накопилась в спецслужбах, но и просочилась в хорошо информированные слои грузинского общества, однако, судя по всему, с опозданием дошла до самого Иванишвили. Обещание искоренить элитарную коррупцию в Грузии он дал еще на своей первой пресс-конференции 1 ноября 2011 года, когда не занимал никакой государственной должности и не создал партию "Грузинская мечта". При этом Иванишвили отметил, что коррупция есть и на Западе, и до конца искоренить ее в Грузии вряд ли удастся, учитывая национальный менталитет – грузинам не запретить благодарить. Но коррупция коррупции рознь.Удивительное совпадение! В прошедшую пятницу, 1 августа 2025 года, президент России Владимир Путин сформулировал все вышесказанное – и про демократию, и про коррупцию, и про лоббизм – в нескольких предложениях. Посетив вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко службу в храме Смоленской иконы Божией Матери (остров Валаам, Ладожское озеро), Путин, отвечая на вопрос журналиста о причинах антикоррупционного скандала на Украине, сказал следующее: Российский лидер, по сути, отметил, что если общество влияет на такие процессы, это является частью демократии. Однако он подчеркнул важную деталь: демократию нельзя привнести извне, так же как нельзя извне бороться с такими явлениями, как коррупция, особенно если это делают те, кто сам страдает от нее. По его словам, коррупция существует, но и в Европе и США, где она даже легализована через институт лоббизма. А лоббизм – это когда деньги раздают представителям власти всех уровней, и это тоже можно считать коррупцией.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииМнение автора может не совпадать с позицией редакции

европа

сша

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

аналитика, грузия, политика, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , европа, сша, арно хидирбегишвили, франция, колумнисты