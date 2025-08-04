https://sputnik-georgia.ru/20250804/ivanishvili-smert-eldara-shengelaya--bolshaya-utrata-dlya-vsey-strany-294394851.html

Иванишвили: Смерть Эльдара Шенгелая – большая утрата для всей страны

Иванишвили: Смерть Эльдара Шенгелая – большая утрата для всей страны

Sputnik Грузия

Иванишвили назвал Шенгелая человеком, который обогатил и разнообразил грузинское искусство своим творчеством, оставив глубокий и неизгладимый след в сердцах и... 04.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-04T16:57+0400

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2025-08-04T16:57+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Смерть грузинского кинорежиссера Эльдара Шенгелая – это большая утрата не только для отечественного кинематографа, но и для всей Грузии, говорится в тексте соболезнования почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и его супруги Екатерины. О кончине классика грузинского и советского кинематографа, кинорежиссера Эльдара Шенгелая стало известно утром 4 августа. Режиссеру было 92 года. По словам Иванишвили, Шенгелая был человеком, обогатившим и разнообразившим грузинское искусство своим творчеством и оставившим неизгладимый след в сердцах и умах грузинского народа. Сын известной грузинской актрисы Нато Вачнадзе и кинорежиссера Николоза Шенгелая Эльдар Шенгелая родился в Тбилиси 26 января 1933 года. Творческую деятельность Шенгелая начал постановками в жанре фильма-сказки – "Легенда о ледяном сердце" и "Снежная сказка" (обе картины совместно с Алексеем Сахаровым). В 1963-м поставил фильм-поэтическое повествование "Белый караван" об истории жизни современной грузинской деревни. Известность пришла к Шенгелая после фильма "Необыкновенная выставка" в 1969 году. Среди наград и званий Эльдара Шенгелая – приз "За лучшую режиссерскую работу" на КФ республик Закавказья и Украины в Киеве (фильм "Необыкновенная выставка", 1969), специальный приз жюри за режиссуру на МКФ в Каире (фильм "Мачеха Саманишвили", 1978), Государственная премия Грузии им. Шота Руставели (1994, фильм "Экспресс-информация"), Орден Победы имени Святого Георгия (2009), премия имени Параджанова за достижения в кинематографе (IX МКФ "Золотой абрикос", Ереван, 2012). Эльдар Шенгелая окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии по специальности кинорежиссура. В 1957-1959 годах работал на киностудии "Мосфильм". В 1960 году перешел на Грузинскую киностудию. Дебютировал в кино в 1963 году, снявшись в фильме Тамаза Мелиавы. "Белый караван" рассказывает о тяжелой жизни пастухов. Среди фильмов Эльдара Шенгелая следует отметить: "Легенда о ледяном сердце", "Снежная фея", "Белый караван", "Микела" (новелла из киноальманаха "Листы прошлого"), "Необыкновенная выставка", "Чудаки", "Мачеха Саманишвили", "Синие горы, или Невероятная история", "Экспресс-информация", "Шиповник", "Стул", "Колодец". Он является лауреатом Ленинской премии Комсомола Грузии, ордена Трудового Красного Знамени, Государственной премии СССР, премии имени Шота Руставели, ордена Победы Святого Георгия, Золотого ордена Святого Георгия и звания Почетного гражданина Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, тбилиси, эльдар шенгелая, бидзина иванишвили