https://sputnik-georgia.ru/20250804/kakie-rayony-tbilisi-predpochitayut-dlya-zhizni-frilansery---video-294396553.html

Какие районы Тбилиси предпочитают для жизни фрилансеры? - видео

Какие районы Тбилиси предпочитают для жизни фрилансеры? - видео

Sputnik Грузия

Те, кто работает удаленно, все чаще выбирают Тбилиси: доступная аренда, быстрый интернет, уютные кафе и атмосферные районы делают столицу Грузии... 04.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-04T13:37+0400

2025-08-04T13:37+0400

2025-08-04T13:37+0400

грузия

тбилиси

недвижимость в тбилиси

недвижимость

недвижимость в грузии

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В новом видео Sputnik Грузия— короткий гид по районам, где особенно комфортно жить и работать на удаленке.

тбилиси

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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