https://sputnik-georgia.ru/20250804/kanatnaya-doroga-v-tsentre-tbilisi-vremenno-zakroetsya-294402355.html

Канатная дорога в центре Тбилиси временно закроется

Канатная дорога в центре Тбилиси временно закроется

Sputnik Грузия

В Тбилиси будут функционировать две другие канатные дороги с альтернативными маршрутами 04.08.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая парк Рике и крепость Нарикала в центре Тбилиси, не сможет обслуживать пассажиров 5 августа из-за плановых технических работ, говорится в заявлении Тбилисской транспортной компании. Как отмечено в заявлении, канатная дорога возобновит работу в обычном режиме с 6 августа. В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатные дороги: от парка Рике до крепости Нарикала, от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера и от проспекта Руставели до парка Мтацминда. Городские власти анонсировали открытие еще одной канатки, которая соединит площадь Свободы с горой Табори. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, новости, канатная дорога, тбилиси