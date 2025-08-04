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Канатная дорога в центре Тбилиси временно закроется
Канатная дорога в центре Тбилиси временно закроется
Sputnik Грузия
В Тбилиси будут функционировать две другие канатные дороги с альтернативными маршрутами 04.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-04T20:57+0400
2025-08-04T20:57+0400
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая парк Рике и крепость Нарикала в центре Тбилиси, не сможет обслуживать пассажиров 5 августа из-за плановых технических работ, говорится в заявлении Тбилисской транспортной компании. Как отмечено в заявлении, канатная дорога возобновит работу в обычном режиме с 6 августа. В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатные дороги: от парка Рике до крепости Нарикала, от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера и от проспекта Руставели до парка Мтацминда. Городские власти анонсировали открытие еще одной канатки, которая соединит площадь Свободы с горой Табори. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, грузия, новости, канатная дорога, тбилиси
общество, грузия, новости, канатная дорога, тбилиси
Канатная дорога в центре Тбилиси временно закроется
В Тбилиси будут функционировать две другие канатные дороги с альтернативными маршрутами
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая парк Рике и крепость Нарикала в центре Тбилиси, не сможет обслуживать пассажиров 5 августа из-за плановых технических работ, говорится в заявлении Тбилисской транспортной компании.
Как отмечено в заявлении, канатная дорога возобновит работу в обычном режиме с 6 августа.
В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатные дороги: от парка Рике до крепости Нарикала, от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера и от проспекта Руставели до парка Мтацминда.
Городские власти анонсировали открытие еще одной канатки, которая соединит площадь Свободы с горой Табори.