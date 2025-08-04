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Лучшие наездники Грузии съехались на скачки в Поти

Лучшие наездники Грузии съехались на скачки в Поти

Sputnik Грузия

Соревнования прошли в разных категориях как для лошадей чистокровной, так и полукровной английской верховой породы 04.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-04T19:49+0400

2025-08-04T19:49+0400

2025-08-04T19:49+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Десятки ведущих наездников со всех регионов Грузии съехались в портовый город Поти на соревнования по скачкам и конкуру, сообщили в пресс-службе мэрии. Соревнования прошли при поддержке муниципальных властей и Национальной федераций народной верховой езды Грузии на побережье Малтаква, которое расположилось на окраине Поти. Соревнования прошли в разных категориях как для лошадей чистокровной, так и полукровной английской верховой породы. Высота барьеров в конкуре от 90 до 130 см. Спортсмены, занявшие призовые места, были награждены кубками, медалями и денежными премиями. Коневодство и верховая езда были развиты в Грузии с незапамятных времен. У "Доги" (в переводе с грузинского – скачки) интересная история. Забеги в высокогорных краях Грузии – в Хевсурети, Тушети, Пшави, Мтиулети, а также в Самегрело и Абхазии проводились в память о покойном, во время церковных и народных праздников. Ежегодно в середине августа традиционные скачки проводятся в высокогорном курорте Гурии Бахмаро. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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