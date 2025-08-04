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На что иностранцы тратят деньги в Грузии?
На что иностранцы тратят деньги в Грузии?
Sputnik Грузия
За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 116,8 лари 04.08.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Иностранцы потратили в Грузии 3,5 миллиарда лари во втором квартале 2025 года, что на 0,6% больше по сравнению с апрелем-июнем 2024 года, сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно данным ведомства, большая часть этой суммы была направлена на покупки, проживание, а также на питание и выпивку. За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 116,8 лари, что на 6% меньше, чем во втором квартале 2024 года. Согласно данным "Сакстата", Грузию посетили 1,8 миллиона путешественников в апреле-июне 2025 года, что на 6,9% больше, чем в отчетный период 2024 года. Больше всего туристов в этот период посетило Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,3 ночи. Больше всего визитеров было из России – 309,4 тысячи, что составляет 22,4% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 17,6%) и Армения (10,8%). Иностранцы из России совершили 361,8 тысячи визитов, Турции – 308,3 тысячи, Армении – 210 тысяч визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, туризм, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, туризм, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

На что иностранцы тратят деньги в Грузии?

09:01 04.08.2025
© photo: Sputnik / StringerГруппа туристов на экскурсии по грузинской столице идет в сторону серных бань
Группа туристов на экскурсии по грузинской столице идет в сторону серных бань - Sputnik Грузия, 1920, 04.08.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 116,8 лари
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Иностранцы потратили в Грузии 3,5 миллиарда лари во втором квартале 2025 года, что на 0,6% больше по сравнению с апрелем-июнем 2024 года, сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
Согласно данным ведомства, большая часть этой суммы была направлена на покупки, проживание, а также на питание и выпивку.
Расходы иностранцев в Грузии в апреле-июне 2025 года

Вид расходов

Расходы, млн лари

Доля в расходах, %

Покупки

1 021,5

29,5

Размещение

934,3

26,9

Еда и напитки

766,2

22,1

Развлечения

413,0

11,9

Местный транспорт

292,5

8,4

Другое

40,3

1,2

За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 116,8 лари, что на 6% меньше, чем во втором квартале 2024 года.
Согласно данным "Сакстата", Грузию посетили 1,8 миллиона путешественников в апреле-июне 2025 года, что на 6,9% больше, чем в отчетный период 2024 года.
Больше всего туристов в этот период посетило Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,3 ночи.
© SputnikТОП-5 стран по тратам туристов в Грузии
ТОП-5 стран по тратам туристов в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 04.08.2025
ТОП-5 стран по тратам туристов в Грузии
© Sputnik
Больше всего визитеров было из России – 309,4 тысячи, что составляет 22,4% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 17,6%) и Армения (10,8%).
Иностранцы из России совершили 361,8 тысячи визитов, Турции – 308,3 тысячи, Армении – 210 тысяч визитов.
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