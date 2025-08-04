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На что иностранцы тратят деньги в Грузии?

На что иностранцы тратят деньги в Грузии?

Sputnik Грузия

За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 116,8 лари 04.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-04T09:01+0400

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2025-08-04T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Иностранцы потратили в Грузии 3,5 миллиарда лари во втором квартале 2025 года, что на 0,6% больше по сравнению с апрелем-июнем 2024 года, сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно данным ведомства, большая часть этой суммы была направлена на покупки, проживание, а также на питание и выпивку. За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 116,8 лари, что на 6% меньше, чем во втором квартале 2024 года. Согласно данным "Сакстата", Грузию посетили 1,8 миллиона путешественников в апреле-июне 2025 года, что на 6,9% больше, чем в отчетный период 2024 года. Больше всего туристов в этот период посетило Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,3 ночи. Больше всего визитеров было из России – 309,4 тысячи, что составляет 22,4% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 17,6%) и Армения (10,8%). Иностранцы из России совершили 361,8 тысячи визитов, Турции – 308,3 тысячи, Армении – 210 тысяч визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"