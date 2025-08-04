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Началась продажа билетов на матч сборных Грузии и Турции в отборе на ЧМ-2026
Началась продажа билетов на матч сборных Грузии и Турции в отборе на ЧМ-2026
Sputnik Грузия
Места в секторах 9 и 10 первого яруса предназначены для турецких болельщиков 04.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-04T12:45+0400
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ТБИЛИСИ, 4 авг – Sputnik. Продажа билетов на домашний матч сборной Грузии по футболу против команды Турции в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года стартовала 4 августа, в 12:00, сообщили в Федерация футбола Грузии. Матч между сборными Грузии и Турции пройдет на стадионе "Динамо-Арена" в Тбилиси 4 сентября. Спустя три дня, 7 сентября, сборная Грузии проведет еще один домашний матч против сборной Болгарии. Билеты будут доступны на сайте biletebi.ge. Каждый пользователь сможет приобрести не более трех билетов стоимостью 20, 40, 70 и 100 лари. Места в секторах 9 и 10 первого яруса предназначены для турецких болельщиков. Что касается матча против сборной Болгарии, то продажа билетов на эту встречу начнется 7 августа. Расписание матчей сборной Грузии: В результате жеребьевки, состоявшейся в офисе FIFA в Цюрихе 13 декабря, выяснилось, что соперниками команды Вилли Саньоля за путевку на ЧМ-2026 в группе Е стали сборные Турции, Болгарии и Испании. Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, турция, болгария, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, турция, болгария, вилли саньоль, футбол, сборная грузии по футболу
Началась продажа билетов на матч сборных Грузии и Турции в отборе на ЧМ-2026
Места в секторах 9 и 10 первого яруса предназначены для турецких болельщиков
ТБИЛИСИ, 4 авг – Sputnik. Продажа билетов на домашний матч сборной Грузии по футболу против команды Турции в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года стартовала 4 августа, в 12:00, сообщили в Федерация футбола Грузии.
Матч между сборными Грузии и Турции пройдет на стадионе "Динамо-Арена" в Тбилиси 4 сентября. Спустя три дня, 7 сентября, сборная Грузии проведет еще один домашний матч против сборной Болгарии.
Билеты будут доступны на сайте biletebi.ge. Каждый пользователь сможет приобрести не более трех билетов стоимостью 20, 40, 70 и 100 лари.
Места в секторах 9 и 10 первого яруса предназначены для турецких болельщиков.
Что касается матча против сборной Болгарии, то продажа билетов на эту встречу начнется 7 августа.
Расписание матчей сборной Грузии:
4 сентября, Грузия-Турция,
7 сентября, Грузия-Болгария,
11 октября, Испания-Грузия,
14 октября, Турция-Грузия,
15 ноября, Грузия-Испания,
18 ноября, Болгария-Грузия.
В результате жеребьевки, состоявшейся в офисе FIFA в Цюрихе 13 декабря, выяснилось, что соперниками команды Вилли Саньоля за путевку на ЧМ-2026 в группе Е стали сборные Турции, Болгарии и Испании.
Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады.