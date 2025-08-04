Первые лица Грузии скорбят в связи с кончиной кинорежиссера Эльдара Шенгелая
© photo: Sputnik / StringerЭльдар Шенгелая на открытии своей звезды
© photo: Sputnik / Stringer
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Крылатые фразы персонажей, созданных Эльдаром Шенгелая, прочно вошли в повседневный грузинский разговорный лексикон, сказал спикер парламента
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Смерть выдающегося грузинского кинорежиссера Эльдара Шенгелая стала большой утратой для всего народа, вместе с почитателями творчества и родными режиссера скорбят и первые лица Грузии.
Эльдар Шенгелая скончался утром 4 августа. Режиссеру было 92 года.
"Смерть Эльдара Шенгелая – большая утрата для всей страны. Своим творчеством он оставил неизгладимый след не только в кинематографе, но и в грузинской культуре, а его работы полюбились многим поколениям зрителей", – написал президент Михаил Кавелашвили.
Свои соболезнования семье режиссера выразил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
"Выражаю соболезнования его семье, близким и всей Грузии. В лице Эльдара Шенгелая наша страна потеряла блестящего режиссера, чьи легендарные фильмы: "Необыкновенная выставка", "Чудаки", "Голубые горы" и другие оставили огромный след не только в кинематографе, но и в грузинской культуре в целом", – написал Кобахидзе.
По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, крылатые фразы персонажей, созданных Эльдаром Шенгелая, прочно вошли в повседневный грузинский разговорный лексикон.
"Кинематографические шедевры Эльдара Шенгелая занимают достойное место не только в истории грузинского, но и мирового кинематографа. Созданные им персонажи были любимы многими поколениями, а его крылатые фразы стали неотъемлемой частью повседневного грузинского разговорного языка", – написал Папуашвили.
Сын известной грузинской актрисы Нато Вачнадзе и кинорежиссера Николоза Шенгелая Эльдар Шенгелая родился в Тбилиси 26 января 1933 года.
Творческую деятельность Шенгелая начал постановками в жанре фильма-сказки – "Легенда о ледяном сердце" и "Снежная сказка" (обе картины совместно с Алексеем Сахаровым). В 1963-м поставил фильм-поэтическое повествование "Белый караван" об истории жизни современной грузинской деревни.
Известность пришла к Шенгелая после фильма "Необыкновенная выставка" в 1969 году.
Среди наград и званий Эльдара Шенгелая – приз "За лучшую режиссерскую работу" на КФ республик Закавказья и Украины в Киеве (фильм "Необыкновенная выставка", 1969), специальный приз жюри за режиссуру на МКФ в Каире (фильм "Мачеха Саманишвили", 1978), Государственная премия Грузии им. Шота Руставели (1994, фильм "Экспресс-информация"), Орден Победы имени Святого Георгия (2009), премия имени Параджанова за достижения в кинематографе (IX МКФ "Золотой абрикос", Ереван, 2012).
© photo: Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма режиссера Эльдара Шенгелая "Мачеха Саманишвили".
Кадр из фильма режиссера Эльдара Шенгелая "Мачеха Саманишвили".
© photo: Sputnik / РИА Новости/
Эльдар Шенгелая окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии по специальности кинорежиссура. В 1957-1959 годах работал на киностудии "Мосфильм". В 1960 году перешел на Грузинскую киностудию. Дебютировал в кино в 1963 году, снявшись в фильме Тамаза Мелиавы. "Белый караван" рассказывает о тяжелой жизни пастухов.
Среди фильмов Эльдара Шенгелая следует отметить: "Легенда о ледяном сердце", "Снежная фея", "Белый караван", "Микела" (новелла из киноальманаха "Листы прошлого"), "Необыкновенная выставка", "Чудаки", "Мачеха Саманишвили", "Синие горы, или Невероятная история", "Экспресс-информация", "Шиповник", "Стул", "Колодец".
Он являлся лауреатом Ленинской премии Комсомола Грузии, ордена Трудового Красного Знамени, Государственной премии СССР, премии имени Шота Руставели, ордена Победы Святого Георгия, Золотого ордена Святого Георгия и звания Почетного гражданина Тбилиси.