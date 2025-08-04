https://sputnik-georgia.ru/20250804/skandal-s-arendoy-v-gruzii-proveryayut-semyu-oppozitsionera-posle-sdelki-s-poslom-germanii-294395047.html
Скандал с арендой: в Грузии проверяют семью оппозиционера после сделки с послом Германии
Скандал с арендой: в Грузии проверяют семью оппозиционера после сделки с послом Германии
Sputnik Грузия
В правящей партии заявляют, что подобная связь между иностранным дипломатом и лидером оппозиции, по меньшей мере, является примером конфликта интересов 04.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-04T14:54+0400
2025-08-04T14:54+0400
2025-08-04T14:54+0400
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мамука хазарадзе
шалва папуашвили
ираклий кобахидзе
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Служба доходов Министерства финансов Грузии изучает возможное уклонение от налоговых обязательств при предполагаемой сдаче в аренду недвижимости, принадлежащей семье лидера оппозиционной партии "Лело" Мамуки Хазарадзе, послу Германии в Грузии Эрнсту Петеру Фишеру. Скандал разгорелся после того, как СМИ попытались выяснить, платит ли семья Хазарадзе подоходный налог и на каких условиях немецкий дипломат арендует у них недвижимость. В Грузии физические лица, сдающие жилую недвижимость, обязаны зарегистрироваться в специальном реестре арендодателей и платить фиксированный налог в размере 5% от полученного дохода. Ранее, 2 августа, адвокаты семьи Хазарадзе распространили заявление, в котором утверждается, что сдача недвижимости, принадлежащей семье, в аренду послу Германии была оформлена нотариально заверенным договором с соблюдением всех юридических норм. Адвокаты обвинили СМИ в распространении искаженной информации и назвали происходящее очередной волной пропаганды, направленной как против семьи Хазарадзе, так и против Германии. В партии "Лело" заявили, что вопрос об обнародовании договора аренды – исключительно в компетенции семьи Хазарадзе. Также не видят проблемы в том, что дипломат арендует жилье у оппозиционного лидера и в бывшей правящей партии "Единое национальное движение". "Дома принадлежат политикам, банкирам и представителям разных профессий. А если дом принадлежит политику – что, его нельзя сдавать в аренду? Я не вижу в этом никакой логики", – заявил член ЕНД Ираклий Павленишвили. В правящей партии заявляют, что подобная связь между иностранным дипломатом и лидером оппозиции по меньшей мере является примером конфликта интересов. "Грузинская мечта" советует Министерству иностранных дел Германии обратить внимание на этот вопрос. Председатель парламента Шалва Папуашвили также усматривает нарушение дипломатического этикета в связях между Петером Фишером и Мамукой Хазарадзе и призывает обе стороны к прозрачности. "И Хазарадзе, и посол Германии – политически активные фигуры, поэтому общество имеет полное право знать все детали этой сделки", – заявил Папуашвили журналистам. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, считает, что посол поставил в неловкое положение как себя лично, так и Германию. Он не исключает, что масштабы неудобства могут оказаться еще серьезнее. "Посмотрим, дождемся информации о финансовой стороне вопроса: как компенсировались расходы, как происходила уплата налогов и так далее. Все это вызывает большой интерес. Когда арендуешь резиденцию у лидера политической партии, а потом становишься ее активным сторонником – это вызывает еще больше вопросов. Остальное пусть оценит общество", – заявил Кобахидзе. СМИ сообщают, что в марте 2022 года Мамука Хазарадзе переписал на свою супругу Ирину Хазарадзе земельный участок площадью 297 квадратных метров и здание площадью 749 квадратных метров на улице Кавлашвили. А уже в октябре того же года семья сдала эту недвижимость в аренду послу Германии. По данным СМИ, по адресу, где в настоящее время проживает посол Германии, также зарегистрировано ООО "Хазарадзе Холдинг", председателем наблюдательного совета которого является сам Мамука Хазарадзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, германия, мамука хазарадзе, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение
политика, грузия, новости, германия, мамука хазарадзе, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение
Скандал с арендой: в Грузии проверяют семью оппозиционера после сделки с послом Германии
В правящей партии заявляют, что подобная связь между иностранным дипломатом и лидером оппозиции, по меньшей мере, является примером конфликта интересов
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Служба доходов Министерства финансов Грузии изучает возможное уклонение от налоговых обязательств при предполагаемой сдаче в аренду недвижимости, принадлежащей семье лидера оппозиционной партии "Лело" Мамуки Хазарадзе, послу Германии в Грузии Эрнсту Петеру Фишеру.
Скандал разгорелся после того, как СМИ попытались выяснить, платит ли семья Хазарадзе подоходный налог и на каких условиях немецкий дипломат арендует у них недвижимость. В Грузии физические лица, сдающие жилую недвижимость, обязаны зарегистрироваться в специальном реестре арендодателей и платить фиксированный налог в размере 5% от полученного дохода.
"После появления информации в публичном пространстве при анализе этого вопроса было выявлено возможное нарушение налогового законодательства. В связи с этим Служба доходов уже начала проверку фактов. В целях всестороннего изучения информации будут проведены мероприятия налогового контроля, предусмотренные законом", – говорится в заявлении ведомства.
Ранее, 2 августа, адвокаты семьи Хазарадзе распространили заявление, в котором утверждается, что сдача недвижимости, принадлежащей семье, в аренду послу Германии была оформлена нотариально заверенным договором с соблюдением всех юридических норм.
Адвокаты обвинили СМИ в распространении искаженной информации и назвали происходящее очередной волной пропаганды, направленной как против семьи Хазарадзе, так и против Германии.
В партии "Лело" заявили, что вопрос об обнародовании договора аренды – исключительно в компетенции семьи Хазарадзе. Также не видят проблемы в том, что дипломат арендует жилье у оппозиционного лидера и в бывшей правящей партии "Единое национальное движение".
"Дома принадлежат политикам, банкирам и представителям разных профессий. А если дом принадлежит политику – что, его нельзя сдавать в аренду? Я не вижу в этом никакой логики", – заявил член ЕНД Ираклий Павленишвили.
В правящей партии заявляют, что подобная связь между иностранным дипломатом и лидером оппозиции по меньшей мере является примером конфликта интересов. "Грузинская мечта" советует Министерству иностранных дел Германии обратить внимание на этот вопрос.
Председатель парламента Шалва Папуашвили также усматривает нарушение дипломатического этикета в связях между Петером Фишером и Мамукой Хазарадзе и призывает обе стороны к прозрачности.
"И Хазарадзе, и посол Германии – политически активные фигуры, поэтому общество имеет полное право знать все детали этой сделки", – заявил Папуашвили журналистам.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, считает, что посол поставил в неловкое положение как себя лично, так и Германию. Он не исключает, что масштабы неудобства могут оказаться еще серьезнее.
"Посмотрим, дождемся информации о финансовой стороне вопроса: как компенсировались расходы, как происходила уплата налогов и так далее. Все это вызывает большой интерес. Когда арендуешь резиденцию у лидера политической партии, а потом становишься ее активным сторонником – это вызывает еще больше вопросов. Остальное пусть оценит общество", – заявил Кобахидзе.
СМИ сообщают, что в марте 2022 года Мамука Хазарадзе переписал на свою супругу Ирину Хазарадзе земельный участок площадью 297 квадратных метров и здание площадью 749 квадратных метров на улице Кавлашвили. А уже в октябре того же года семья сдала эту недвижимость в аренду послу Германии.
По данным СМИ, по адресу, где в настоящее время проживает посол Германии, также зарегистрировано ООО "Хазарадзе Холдинг", председателем наблюдательного совета которого является сам Мамука Хазарадзе.