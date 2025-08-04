https://sputnik-georgia.ru/20250804/traditsii-gruzinskogo-gostepriimstva---video-294402668.html

Традиции грузинского гостеприимства - видео

Традиции грузинского гостеприимства - видео

Sputnik Грузия

В России 4 августа отмечают День гостя – праздник о дружелюбии и хлебосольстве, но в Грузии такой даты никогда не было. Здесь принято считать, что в стране... 04.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-04T16:52+0400

2025-08-04T16:52+0400

2025-08-04T16:52+0400

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Гостю накроют стол, поднимут тост, подарят вещь, если она ему приглянулась, и будут беречь его, как дар с неба. В новом видео Sputnik Грузия – о том, как в стране относятся к гостям.

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2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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