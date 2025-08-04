https://sputnik-georgia.ru/20250804/traditsii-gruzinskogo-gostepriimstva---video-294402668.html
Традиции грузинского гостеприимства - видео
Традиции грузинского гостеприимства - видео
Sputnik Грузия
В России 4 августа отмечают День гостя – праздник о дружелюбии и хлебосольстве, но в Грузии такой даты никогда не было. Здесь принято считать, что в стране... 04.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-04T16:52+0400
2025-08-04T16:52+0400
2025-08-04T16:52+0400
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Гостю накроют стол, поднимут тост, подарят вещь, если она ему приглянулась, и будут беречь его, как дар с неба. В новом видео Sputnik Грузия – о том, как в стране относятся к гостям.
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грузия, видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, туризм, туризм в грузии, грузинские традиции и обычаи, традиции, видео
грузия, видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, туризм, туризм в грузии, грузинские традиции и обычаи, традиции, видео
Традиции грузинского гостеприимства - видео
В России 4 августа отмечают День гостя – праздник о дружелюбии и хлебосольстве, но в Грузии такой даты никогда не было. Здесь принято считать, что в стране каждый день – это праздник гостеприимства.
Гостю накроют стол, поднимут тост, подарят вещь, если она ему приглянулась, и будут беречь его, как дар с неба. В новом видео Sputnik Грузия – о том, как в стране относятся к гостям.