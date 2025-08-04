https://sputnik-georgia.ru/20250804/troe-grazhdan-turtsii-zaderzhany-v-gruzii-po-obvineniyu-v-narkoprestupleniyakh-294394116.html

Трое граждан Турции задержаны в Грузии по обвинению в наркопреступлениях

Трое граждан Турции задержаны в Грузии по обвинению в наркопреступлениях

Sputnik Грузия

В случае обвинительного приговора задержанным иностранцам грозит до двадцати лет тюрьмы или бессрочное заключение 04.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-04T15:55+0400

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2025-08-04T15:55+0400

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наркопреступления в грузии

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Трое граждан Турции 22, 25 и 28 лет задержаны полицией Аджарии по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. В результате проведенных следственных действий, включая личный обыск обвиняемых, полицейские изъяли наркотическое средство кокаин в особо крупном размере и психотропное вещество прегабалин. Полицейские также изъяли электровесы. В случае обвинительного приговора задержанным иностранцам грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, аджария, турция, мвд грузии, наркопреступления в грузии