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Трое граждан Турции задержаны в Грузии по обвинению в наркопреступлениях
Трое граждан Турции задержаны в Грузии по обвинению в наркопреступлениях
Sputnik Грузия
В случае обвинительного приговора задержанным иностранцам грозит до двадцати лет тюрьмы или бессрочное заключение 04.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-04T15:55+0400
2025-08-04T15:55+0400
2025-08-04T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Трое граждан Турции 22, 25 и 28 лет задержаны полицией Аджарии по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. В результате проведенных следственных действий, включая личный обыск обвиняемых, полицейские изъяли наркотическое средство кокаин в особо крупном размере и психотропное вещество прегабалин. Полицейские также изъяли электровесы. В случае обвинительного приговора задержанным иностранцам грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, аджария, турция, мвд грузии, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, аджария, турция, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Трое граждан Турции задержаны в Грузии по обвинению в наркопреступлениях
В случае обвинительного приговора задержанным иностранцам грозит до двадцати лет тюрьмы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Трое граждан Турции 22, 25 и 28 лет задержаны полицией Аджарии по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
В результате проведенных следственных действий, включая личный обыск обвиняемых, полицейские изъяли наркотическое средство кокаин в особо крупном размере и психотропное вещество прегабалин.
Полицейские также изъяли электровесы. В случае обвинительного приговора задержанным иностранцам грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.