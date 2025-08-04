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Ушел из жизни режиссер Эльдар Шенгелая – легенда грузинского кинематографа
Ушел из жизни режиссер Эльдар Шенгелая – легенда грузинского кинематографа
Sputnik Грузия
На 93-м году жизни скончался Эльдар Шенгелая – один из самых влиятельных грузинских режиссеров XX века. Подробнее о деятельности режиссера – в видео Sputnik... 04.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-04T14:18+0400
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Шенгелая родился в Тбилиси в 1933 году в семье кинематографистов. Его отец, Николоз Шенгелая, был режиссером, а мать, Нато Вачнадзе, – актрисой. Окончив ВГИК в Москве, он начал карьеру на "Мосфильме", но вскоре вернулся в Грузию и стал работать на "Грузия-фильм".Работы Шенгелая отличались тонкой сатирой, поэтичностью и глубоким знанием человеческой природы. Его фильмы неоднократно получали признание как в СССР, так и за рубежом. Картина "Голубые горы" (1983), иронично рассказывающая о советской бюрократии, была показана на Каннском кинофестивале.С 1976 года Эльдар Шенгелая возглавлял Союз кинематографистов Грузии, оказывая заметное влияние на развитие национального кино. Коллеги называли его одним из тех, кто сформировал уникальный язык грузинского кинематографа.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, эльдар шенгелая, культура, кино, грузинское кино, история, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, эльдар шенгелая, культура, кино, грузинское кино, история, видео
Ушел из жизни режиссер Эльдар Шенгелая – легенда грузинского кинематографа
На 93-м году жизни скончался Эльдар Шенгелая – один из самых влиятельных грузинских режиссеров XX века. Подробнее о деятельности режиссера – в видео Sputnik Грузия.
Шенгелая родился в Тбилиси в 1933 году в семье кинематографистов. Его отец, Николоз Шенгелая, был режиссером, а мать, Нато Вачнадзе, – актрисой. Окончив ВГИК в Москве, он начал карьеру на "Мосфильме", но вскоре вернулся в Грузию и стал работать на "Грузия-фильм".
Работы Шенгелая отличались тонкой сатирой, поэтичностью и глубоким знанием человеческой природы. Его фильмы неоднократно получали признание как в СССР, так и за рубежом. Картина "Голубые горы" (1983), иронично рассказывающая о советской бюрократии, была показана на Каннском кинофестивале.
С 1976 года Эльдар Шенгелая возглавлял Союз кинематографистов Грузии, оказывая заметное влияние на развитие национального кино. Коллеги называли его одним из тех, кто сформировал уникальный язык грузинского кинематографа.