В Аджарии открыли самый длинный в Европе зиплайн
© Courtesy of Ministry of finance and economy of Ajara A.RВ горах Аджарии появится самый длинный в Европе зиплайн
© Courtesy of Ministry of finance and economy of Ajara A.R
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Каждый этап строительства зиплайна проходил в полном соответствии с международными стандартами
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Самый длинный двухполосный зиплайн в Европе установили на горе Чирухи высокогорной Аджарии, заявил на церемонии открытия зиплайна председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили.
Зиплайн — спуск по стальному канату с отрывом от земли с помощью специального устройства. Это развлечение пользуется большой популярностью среди туристов.
"Зиплайн Чирухи – это новый уникальный объект туристической инфраструктуры в горной Аджарии, который, с одной стороны, будет способствовать повышению туристического потенциала, а с другой – положительно повлияет на социально-экономическое положение населения", - заявил Тамазашвили.
По его словам, каждый этап строительства зиплайна проходил в полном соответствии с международными стандартами. В процессе участвовала итальянская компания. Общая стоимость проекта составила 9 миллионов лари.
"Аджарский регион продолжит активно реализовывать амбициозные проекты в различных направлениях, что будет способствовать еще большему росту экономики", — сказал Тамазашвили.
© Sputnik / Alexander ImedashviliТуристы катаются на зип-лайне на горном курорте Саирме в регионе Имерети
Туристы катаются на зип-лайне на горном курорте Саирме в регионе Имерети
Длина зиплайна составляет 1789 метров. Монтажные работы, техническую эксплуатацию и контроль безопасности осуществляла итальянская компания, имеющая многолетний опыт работы в этой сфере.
Развитие туристической инфраструктуры в горной Аджарии – один из важных компонентов стратегии - туризм во все четыре сезона.
Гора Чирухи связана с туристическими маршрутами муниципалитета Хуло и курорта Годердзи, где уже проложены туристические тропы. Таким образом, новый зиплайн создает единую цепочку туристических продуктов между двумя муниципалитетами.
© courtesy of Ministry of finance and economy of Ajara A.RВ горах Аджарии появится самый длинный в Европе зиплайн
В горах Аджарии появится самый длинный в Европе зиплайн
© courtesy of Ministry of finance and economy of Ajara A.R
Гора Чирухи находится в поселке Шуахеви (65 км от Батуми), на высоте 2 050 метров над уровнем моря. Оттуда открывается красивейший вид на маленькие озера и летние пастбища.
Сейчас подняться на гору Чирухи можно по туристическим тропам, пройдя водопад Жинвали, озеро Шратиани, пастбище Саричаири, озеро Караголи, пастбище Тетроби, крепость Хихани и альпийский ботанический сад.