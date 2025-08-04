https://sputnik-georgia.ru/20250804/v-adzharii-otkryli-samyy-dlinnyy-v-evrope-ziplayn-294406117.html

В Аджарии открыли самый длинный в Европе зиплайн

В Аджарии открыли самый длинный в Европе зиплайн

Sputnik Грузия

Каждый этап строительства зиплайна проходил в полном соответствии с международными стандартами 04.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-04T23:39+0400

2025-08-04T23:39+0400

2025-08-04T23:39+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Самый длинный двухполосный зиплайн в Европе установили на горе Чирухи высокогорной Аджарии, заявил на церемонии открытия зиплайна председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили. Зиплайн — спуск по стальному канату с отрывом от земли с помощью специального устройства. Это развлечение пользуется большой популярностью среди туристов. По его словам, каждый этап строительства зиплайна проходил в полном соответствии с международными стандартами. В процессе участвовала итальянская компания. Общая стоимость проекта составила 9 миллионов лари. "Аджарский регион продолжит активно реализовывать амбициозные проекты в различных направлениях, что будет способствовать еще большему росту экономики", — сказал Тамазашвили. Длина зиплайна составляет 1789 метров. Монтажные работы, техническую эксплуатацию и контроль безопасности осуществляла итальянская компания, имеющая многолетний опыт работы в этой сфере. Развитие туристической инфраструктуры в горной Аджарии – один из важных компонентов стратегии - туризм во все четыре сезона. Гора Чирухи связана с туристическими маршрутами муниципалитета Хуло и курорта Годердзи, где уже проложены туристические тропы. Таким образом, новый зиплайн создает единую цепочку туристических продуктов между двумя муниципалитетами. Гора Чирухи находится в поселке Шуахеви (65 км от Батуми), на высоте 2 050 метров над уровнем моря. Оттуда открывается красивейший вид на маленькие озера и летние пастбища. Сейчас подняться на гору Чирухи можно по туристическим тропам, пройдя водопад Жинвали, озеро Шратиани, пастбище Саричаири, озеро Караголи, пастбище Тетроби, крепость Хихани и альпийский ботанический сад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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