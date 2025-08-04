https://sputnik-georgia.ru/20250804/zaklyuchenie-vremennoy-sledstvennoy-komissii-obnaroduyut-v-sentyabre--tsulukiani-294395375.html

Заключение Временной следственной комиссии обнародуют в сентябре – Цулукиани

Заключение Временной следственной комиссии обнародуют в сентябре – Цулукиани

Sputnik Грузия

Срок полномочий комиссии истекает пятого августа, после чего ее заключение направят в бюро парламента Грузии 04.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-04T13:49+0400

2025-08-04T13:49+0400

2025-08-04T13:49+0400

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мамука хазарадзе

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Заключение Временной следственной комиссии парламента Грузии будет обнародовано в сентябре, заявила на заключительном заседании председатель комиссии Теа Цулукиани. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Единого национального движения" в 2003-2012 годы, а также действия бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. За неявку на заседание комиссии законодательством предусмотрено уголовное наказание. Как пояснила депутат, срок полномочий комиссии истекает завтра, 5 августа. В этот день подготовленное комиссией заключение направят в руководящий орган парламента Грузии – бюро парламента. "Бюро назначит пленарное заседание, на котором мы, комиссия, представим это заключение. Мы предполагаем, что это произойдет 1 сентября. Именно тогда заключение будет обнародовано на пленарном заседании парламента", – заявила Цулукиани. По ее словам, тогда и состоится подробное обсуждение документа. "Пока парламент не заслушает это заключение, естественно, мы не можем обсуждать это заключение с третьими лицами без их согласия. Таково правило. Мы собрались сегодня для утверждения, для обмена мнениями", – заявила Цулукиани. Как заявила председатель комиссии, проект заключения состоит из нескольких глав. "Хочу представить обществу основную структуру. Глава, посвященная пыткам и бесчеловечному обращению в тюрьмах, все материалы представлены на основе фактов. Глава, посвященная убийствам и насилию, совершенному представителями власти. Глава, посвященная нарушениям прав собственности и бизнес-рэкету", – заявила Цулукиани. По ее словам, есть в заключении отдельная глава, которая посвящена свободе СМИ, свободе выражения мнений и террору в отношении владельцев СМИ, нарушению их прав. Есть также относительно небольшая глава, как отметила Цулукиани, посвященная грубым фактам нарушения неприкосновенности частной жизни граждан и последующего использования этих записей для шантажа. В заключении есть также глава, посвященная августовской войне 2008 года. "Конечно, глава, посвященная военной пропаганде, попыткам изменить конституционный строй путем насилия", – сказала Цулукиани. Полномочия комиссии Согласно регламенту парламента Грузии, Временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. По итогам работы комиссия подготовит заключение, которое будет рассмотрено и утверждено парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Приговор за неявку на заседание комиссии вынесен восьмерым оппозиционным политикам: Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зурабу Джапаридзе, Георгию Вашадзе, Нике Мелия, Нике Гварамия, Гиви Таргамадзе и Ираклию Окруашвили. Они проведут в тюрьме от 7 до 8 месяцев каждый. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тея цулукиани, зураб джапаридзе, мамука хазарадзе, единое национальное движение