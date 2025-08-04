https://sputnik-georgia.ru/20250804/zaklyuchenie-vremennoy-sledstvennoy-komissii-obnaroduyut-v-sentyabre--tsulukiani-294395375.html
Заключение Временной следственной комиссии обнародуют в сентябре – Цулукиани
Заключение Временной следственной комиссии обнародуют в сентябре – Цулукиани
Sputnik Грузия
Срок полномочий комиссии истекает пятого августа, после чего ее заключение направят в бюро парламента Грузии 04.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-04T13:49+0400
2025-08-04T13:49+0400
2025-08-04T13:49+0400
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единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Заключение Временной следственной комиссии парламента Грузии будет обнародовано в сентябре, заявила на заключительном заседании председатель комиссии Теа Цулукиани. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Единого национального движения" в 2003-2012 годы, а также действия бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. За неявку на заседание комиссии законодательством предусмотрено уголовное наказание. Как пояснила депутат, срок полномочий комиссии истекает завтра, 5 августа. В этот день подготовленное комиссией заключение направят в руководящий орган парламента Грузии – бюро парламента. "Бюро назначит пленарное заседание, на котором мы, комиссия, представим это заключение. Мы предполагаем, что это произойдет 1 сентября. Именно тогда заключение будет обнародовано на пленарном заседании парламента", – заявила Цулукиани. По ее словам, тогда и состоится подробное обсуждение документа. "Пока парламент не заслушает это заключение, естественно, мы не можем обсуждать это заключение с третьими лицами без их согласия. Таково правило. Мы собрались сегодня для утверждения, для обмена мнениями", – заявила Цулукиани. Как заявила председатель комиссии, проект заключения состоит из нескольких глав. "Хочу представить обществу основную структуру. Глава, посвященная пыткам и бесчеловечному обращению в тюрьмах, все материалы представлены на основе фактов. Глава, посвященная убийствам и насилию, совершенному представителями власти. Глава, посвященная нарушениям прав собственности и бизнес-рэкету", – заявила Цулукиани. По ее словам, есть в заключении отдельная глава, которая посвящена свободе СМИ, свободе выражения мнений и террору в отношении владельцев СМИ, нарушению их прав. Есть также относительно небольшая глава, как отметила Цулукиани, посвященная грубым фактам нарушения неприкосновенности частной жизни граждан и последующего использования этих записей для шантажа. В заключении есть также глава, посвященная августовской войне 2008 года. "Конечно, глава, посвященная военной пропаганде, попыткам изменить конституционный строй путем насилия", – сказала Цулукиани. Полномочия комиссии Согласно регламенту парламента Грузии, Временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. По итогам работы комиссия подготовит заключение, которое будет рассмотрено и утверждено парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Приговор за неявку на заседание комиссии вынесен восьмерым оппозиционным политикам: Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зурабу Джапаридзе, Георгию Вашадзе, Нике Мелия, Нике Гварамия, Гиви Таргамадзе и Ираклию Окруашвили. Они проведут в тюрьме от 7 до 8 месяцев каждый. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тея цулукиани, зураб джапаридзе, мамука хазарадзе, единое национальное движение
политика, грузия, новости, тея цулукиани, зураб джапаридзе, мамука хазарадзе, единое национальное движение
Заключение Временной следственной комиссии обнародуют в сентябре – Цулукиани
Срок полномочий комиссии истекает пятого августа, после чего ее заключение направят в бюро парламента Грузии
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Заключение Временной следственной комиссии парламента Грузии будет обнародовано в сентябре, заявила на заключительном заседании председатель комиссии Теа Цулукиани.
Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Единого национального движения" в 2003-2012 годы, а также действия бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. За неявку на заседание комиссии законодательством предусмотрено уголовное наказание.
"Общество, вероятно, очень интересует процедурный вопрос. После мнений, высказанных членами комиссии, мы поставим проект заключения на голосование сегодня, но само заключение сегодня не будет обнародовано, оно будет обнародовано в сентябре", – заявила Цулукиани.
Как пояснила депутат, срок полномочий комиссии истекает завтра, 5 августа. В этот день подготовленное комиссией заключение направят в руководящий орган парламента Грузии – бюро парламента.
"Бюро назначит пленарное заседание, на котором мы, комиссия, представим это заключение. Мы предполагаем, что это произойдет 1 сентября. Именно тогда заключение будет обнародовано на пленарном заседании парламента", – заявила Цулукиани.
По ее словам, тогда и состоится подробное обсуждение документа.
"Пока парламент не заслушает это заключение, естественно, мы не можем обсуждать это заключение с третьими лицами без их согласия. Таково правило. Мы собрались сегодня для утверждения, для обмена мнениями", – заявила Цулукиани.
Как заявила председатель комиссии, проект заключения состоит из нескольких глав.
"Хочу представить обществу основную структуру. Глава, посвященная пыткам и бесчеловечному обращению в тюрьмах, все материалы представлены на основе фактов. Глава, посвященная убийствам и насилию, совершенному представителями власти. Глава, посвященная нарушениям прав собственности и бизнес-рэкету", – заявила Цулукиани.
По ее словам, есть в заключении отдельная глава, которая посвящена свободе СМИ, свободе выражения мнений и террору в отношении владельцев СМИ, нарушению их прав.
Есть также относительно небольшая глава, как отметила Цулукиани, посвященная грубым фактам нарушения неприкосновенности частной жизни граждан и последующего использования этих записей для шантажа.
В заключении есть также глава, посвященная августовской войне 2008 года.
"Конечно, глава, посвященная военной пропаганде, попыткам изменить конституционный строй путем насилия", – сказала Цулукиани.
Согласно регламенту парламента Грузии, Временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением.
По итогам работы комиссия подготовит заключение, которое будет рассмотрено и утверждено парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников.
Приговор за неявку на заседание комиссии вынесен восьмерым оппозиционным политикам: Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зурабу Джапаридзе, Георгию Вашадзе, Нике Мелия, Нике Гварамия, Гиви Таргамадзе и Ираклию Окруашвили. Они проведут в тюрьме от 7 до 8 месяцев каждый.