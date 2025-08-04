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Жара не отступает – прогноз погоды в Грузии на ближайшие дни
Жара не отступает – прогноз погоды в Грузии на ближайшие дни
Sputnik Грузия
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний 04.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-04T18:55+0400
2025-08-04T18:55+0400
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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Жаркая погода без осадков на большей части территории Грузии сохранится до 9 августа, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По данным синоптиков, в эти дни в отдельных регионах воздух прогреется до 38-40 градусов. Такая жара является фактором, способствующим развитию теплового стресса, засухи и увеличивает риск лесных пожаров. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии

Жара не отступает – прогноз погоды в Грузии на ближайшие дни

18:55 04.08.2025
© photo: Sputnik / StringerВиды Тбилиси. Летняя жара
Виды Тбилиси. Летняя жара - Sputnik Грузия, 1920, 04.08.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний
ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Жаркая погода без осадков на большей части территории Грузии сохранится до 9 августа, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По данным синоптиков, в эти дни в отдельных регионах воздух прогреется до 38-40 градусов.
Такая жара является фактором, способствующим развитию теплового стресса, засухи и увеличивает риск лесных пожаров.
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.
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