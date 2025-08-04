https://sputnik-georgia.ru/20250804/zhara-ne-otstupaet--prognoz-pogody-v-gruzii-na-blizhayshie-dni-294403422.html

Жара не отступает – прогноз погоды в Грузии на ближайшие дни

Жара не отступает – прогноз погоды в Грузии на ближайшие дни

Sputnik Грузия

Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний 04.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-04T18:55+0400

2025-08-04T18:55+0400

2025-08-04T18:55+0400

погода

грузия

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национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Жаркая погода без осадков на большей части территории Грузии сохранится до 9 августа, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По данным синоптиков, в эти дни в отдельных регионах воздух прогреется до 38-40 градусов. Такая жара является фактором, способствующим развитию теплового стресса, засухи и увеличивает риск лесных пожаров. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии