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Матвиенко: приговор Гуцул – акт антигуманизма, поддержанный Европой

Матвиенко: приговор Гуцул – акт антигуманизма, поддержанный Европой

Sputnik Грузия

Башкана (главу) Автономного территориального образования Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы 05.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-05T16:54+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Такое зверство в отношении Евгении Гуцул совершил не просто режим Майи Санду, а люди с конкретными именами и фамилиями, на которых сделал ставку Запад, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.Башкана (главу) Автономного территориального образования Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы. Гуцул признали виновной в незаконном финансировании электоральной кампании в 2023 году. Суд решил, что она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.По ее словам, то, что сотворил сегодня Кишинёвский режим Санду руками судебных органов, – не просто чудовищный по своей циничности акт политической репрессии против всенародно избранного в Гагаузии политика. Но это еще и проявление звериной средневековой сущности конкретных людей, с конкретными именами и фамилиями, на которых сделал ставку Запад.Председатель Совета Федерации отметила, что вопрос о немедленном прекращении издевательства над Евгенией Гуцул должен быть поставлен на всех возможных площадках. Это тот случай, когда международные правозащитные организации мира обязаны реально показать свою способность делать то, ради чего они создавались.Гуцул победила на выборах главы Гагаузии в мае 2023 года (52,36% голосов). На этот пост она выдвигалась от партии "Шор". Однако вскоре, в июне того же года, Конституционный суд Молдовы признал эту партию неконституционной.Власти страны инициировали против Гуцул уголовное дело. В том числе, по версии Антикоррупционной прокуратуры страны, она якобы нелегально ввозила в Молдову некие денежные суммы из России для финансирования партии. Всего ей вменили перемещение примерно 2,5 млн долларов.Защита на протяжении всего судебного процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и считала дело политически мотивированным накануне парламентских выборов в Молдовы, назначенных на 28 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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