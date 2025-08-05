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Матвиенко: приговор Гуцул – акт антигуманизма, поддержанный Европой
Матвиенко: приговор Гуцул – акт антигуманизма, поддержанный Европой
Sputnik Грузия
Башкана (главу) Автономного территориального образования Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы 05.08.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Такое зверство в отношении Евгении Гуцул совершил не просто режим Майи Санду, а люди с конкретными именами и фамилиями, на которых сделал ставку Запад, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.Башкана (главу) Автономного территориального образования Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы. Гуцул признали виновной в незаконном финансировании электоральной кампании в 2023 году. Суд решил, что она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.По ее словам, то, что сотворил сегодня Кишинёвский режим Санду руками судебных органов, – не просто чудовищный по своей циничности акт политической репрессии против всенародно избранного в Гагаузии политика. Но это еще и проявление звериной средневековой сущности конкретных людей, с конкретными именами и фамилиями, на которых сделал ставку Запад.Председатель Совета Федерации отметила, что вопрос о немедленном прекращении издевательства над Евгенией Гуцул должен быть поставлен на всех возможных площадках. Это тот случай, когда международные правозащитные организации мира обязаны реально показать свою способность делать то, ради чего они создавались.Гуцул победила на выборах главы Гагаузии в мае 2023 года (52,36% голосов). На этот пост она выдвигалась от партии "Шор". Однако вскоре, в июне того же года, Конституционный суд Молдовы признал эту партию неконституционной.Власти страны инициировали против Гуцул уголовное дело. В том числе, по версии Антикоррупционной прокуратуры страны, она якобы нелегально ввозила в Молдову некие денежные суммы из России для финансирования партии. Всего ей вменили перемещение примерно 2,5 млн долларов.Защита на протяжении всего судебного процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и считала дело политически мотивированным накануне парламентских выборов в Молдовы, назначенных на 28 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, россия, молдова, политика, валентина матвиенко, совет федерации рф
Матвиенко: приговор Гуцул – акт антигуманизма, поддержанный Европой
16:54 05.08.2025 (обновлено: 17:53 05.08.2025)
Башкана (главу) Автономного территориального образования Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Такое зверство в отношении Евгении Гуцул совершил не просто режим Майи Санду, а люди с конкретными именами и фамилиями, на которых сделал ставку Запад, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Башкана (главу) Автономного территориального образования Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы. Гуцул признали виновной в незаконном финансировании электоральной кампании в 2023 году. Суд решил, что она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
"Они спокойно приняли решение не только осложнить политическую судьбу человека, который мешает им завершить захват власти в Молдове, но и на долгие годы посадить в тюрьму женщину, на руках у которой двое несовершеннолетних детей. И этот беспрецедентный акт антигуманизма поддержан Европой. В этом нет сомнений", – сказала Матвиенко.
По ее словам, то, что сотворил сегодня Кишинёвский режим Санду руками судебных органов, – не просто чудовищный по своей циничности акт политической репрессии против всенародно избранного в Гагаузии политика. Но это еще и проявление звериной средневековой сущности конкретных людей, с конкретными именами и фамилиями, на которых сделал ставку Запад.
"Это несмываемый позор для тех, кто выстраивает сейчас антинародную власть в Кишинёве, и для Брюсселя. И это еще один пример того, насколько жестоко, бездушно готова действовать машина так называемой евродемократии для достижения своих целей", – заявила Матвиенко.
Председатель Совета Федерации отметила, что вопрос о немедленном прекращении издевательства над Евгенией Гуцул должен быть поставлен на всех возможных площадках. Это тот случай, когда международные правозащитные организации мира обязаны реально показать свою способность делать то, ради чего они создавались.
Гуцул победила на выборах главы Гагаузии в мае 2023 года (52,36% голосов). На этот пост она выдвигалась от партии "Шор". Однако вскоре, в июне того же года, Конституционный суд Молдовы признал эту партию неконституционной.
Власти страны инициировали против Гуцул уголовное дело. В том числе, по версии Антикоррупционной прокуратуры страны, она якобы нелегально ввозила в Молдову некие денежные суммы из России для финансирования партии. Всего ей вменили перемещение примерно 2,5 млн долларов.
Защита на протяжении всего судебного процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и считала дело политически мотивированным накануне парламентских выборов в Молдовы, назначенных на 28 сентября.