Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250805/294429170.html
Матвиенко: приговор Гуцул – акт антигуманизма, поддержанный Европой
Матвиенко: приговор Гуцул – акт антигуманизма, поддержанный Европой
Sputnik Грузия
Башкана (главу) Автономного территориального образования Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы 05.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-05T16:54+0400
2025-08-05T17:53+0400
новости
россия
молдова
политика
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/05/294429313_0:0:2773:1560_1920x0_80_0_0_a1bdeb2909e076f03533d76e6b6de832.jpg
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Такое зверство в отношении Евгении Гуцул совершил не просто режим Майи Санду, а люди с конкретными именами и фамилиями, на которых сделал ставку Запад, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.Башкана (главу) Автономного территориального образования Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы. Гуцул признали виновной в незаконном финансировании электоральной кампании в 2023 году. Суд решил, что она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.По ее словам, то, что сотворил сегодня Кишинёвский режим Санду руками судебных органов, – не просто чудовищный по своей циничности акт политической репрессии против всенародно избранного в Гагаузии политика. Но это еще и проявление звериной средневековой сущности конкретных людей, с конкретными именами и фамилиями, на которых сделал ставку Запад.Председатель Совета Федерации отметила, что вопрос о немедленном прекращении издевательства над Евгенией Гуцул должен быть поставлен на всех возможных площадках. Это тот случай, когда международные правозащитные организации мира обязаны реально показать свою способность делать то, ради чего они создавались.Гуцул победила на выборах главы Гагаузии в мае 2023 года (52,36% голосов). На этот пост она выдвигалась от партии "Шор". Однако вскоре, в июне того же года, Конституционный суд Молдовы признал эту партию неконституционной.Власти страны инициировали против Гуцул уголовное дело. В том числе, по версии Антикоррупционной прокуратуры страны, она якобы нелегально ввозила в Молдову некие денежные суммы из России для финансирования партии. Всего ей вменили перемещение примерно 2,5 млн долларов.Защита на протяжении всего судебного процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и считала дело политически мотивированным накануне парламентских выборов в Молдовы, назначенных на 28 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
молдова
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/05/294429313_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_89242165988e33e59f19a3b51877f426.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, россия, молдова, политика, валентина матвиенко, совет федерации рф
новости, россия, молдова, политика, валентина матвиенко, совет федерации рф

Матвиенко: приговор Гуцул – акт антигуманизма, поддержанный Европой

16:54 05.08.2025 (обновлено: 17:53 05.08.2025)
© photo: Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкОглашение приговора главе Гагаузии Е. Гуцул
Оглашение приговора главе Гагаузии Е. Гуцул - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2025
© photo: Sputnik / Стрингер
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Башкана (главу) Автономного территориального образования Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Такое зверство в отношении Евгении Гуцул совершил не просто режим Майи Санду, а люди с конкретными именами и фамилиями, на которых сделал ставку Запад, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Башкана (главу) Автономного территориального образования Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы. Гуцул признали виновной в незаконном финансировании электоральной кампании в 2023 году. Суд решил, что она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

"Они спокойно приняли решение не только осложнить политическую судьбу человека, который мешает им завершить захват власти в Молдове, но и на долгие годы посадить в тюрьму женщину, на руках у которой двое несовершеннолетних детей. И этот беспрецедентный акт антигуманизма поддержан Европой. В этом нет сомнений", – сказала Матвиенко.

По ее словам, то, что сотворил сегодня Кишинёвский режим Санду руками судебных органов, – не просто чудовищный по своей циничности акт политической репрессии против всенародно избранного в Гагаузии политика. Но это еще и проявление звериной средневековой сущности конкретных людей, с конкретными именами и фамилиями, на которых сделал ставку Запад.

"Это несмываемый позор для тех, кто выстраивает сейчас антинародную власть в Кишинёве, и для Брюсселя. И это еще один пример того, насколько жестоко, бездушно готова действовать машина так называемой евродемократии для достижения своих целей", – заявила Матвиенко.

Председатель Совета Федерации отметила, что вопрос о немедленном прекращении издевательства над Евгенией Гуцул должен быть поставлен на всех возможных площадках. Это тот случай, когда международные правозащитные организации мира обязаны реально показать свою способность делать то, ради чего они создавались.
Гуцул победила на выборах главы Гагаузии в мае 2023 года (52,36% голосов). На этот пост она выдвигалась от партии "Шор". Однако вскоре, в июне того же года, Конституционный суд Молдовы признал эту партию неконституционной.
Власти страны инициировали против Гуцул уголовное дело. В том числе, по версии Антикоррупционной прокуратуры страны, она якобы нелегально ввозила в Молдову некие денежные суммы из России для финансирования партии. Всего ей вменили перемещение примерно 2,5 млн долларов.
Защита на протяжении всего судебного процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и считала дело политически мотивированным накануне парламентских выборов в Молдовы, назначенных на 28 сентября.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0